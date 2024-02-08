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台版有村架純 防疫醫師林稜初登場：面對鏡頭很害羞

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北即時報導
衛福部疾管署防疫醫師林稜外型亮眼，神似日本女星有村架純，在網路論壇PTT上引發另類討論。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林稜外型亮眼，神似日本女星有村架純，在網路論壇PTT上引發另類討論。記者林琮恩／攝影

衛福部疾管署每周二都會舉行例行疫情記者會，由防疫醫師對外說明國內傳染病流行形況，舉凡新冠、流感疫情，及登革熱傳播情況等，都與民眾切身相關。嚴肅正經的場合，近期卻因新進防疫醫師林稜外型亮眼，神似日本女星有村架純，在PTT引起討論。林稜接受專訪時表示，自幼就嚮往服務弱勢及偏鄉，追求充滿浪漫及未知的工作性質，但擔任防疫醫師卻也讓自己遭遇挫折。

林稜去年於記者會上「初登場」後，有網友在PTT上以「疾病管制署醫師有看門診嗎？」為題發文，在內文寫道，林稜醫師外型漂亮，「流感給她看都好了」。林稜則大方回應，擔任防疫醫師後，自己其實仍在馬偕醫院兒童感染科看診，不過是以協助年邁的老師為主，並藉此維持臨床醫師手感，但不是用自身名義開設門診。

林稜在記者會上現身，其實是疾管署防疫醫師訓練的一環。新進防疫醫師先在台北市林森南路的署本部進行訓練，內容除進行傳染病監測及評估，也參與輿情回覆、公關文宣制定及對媒體的溝通等事項，結訓後將安排防疫醫師至疾管署於全台的6個各區管制中心接受訓練。

比起「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞應對媒體提問時的順暢自如，初出茅廬的林稜仍有些生澀，在電視台錄影環節，會不小心NG，逗笑現場媒體。她坦言，面對鏡頭「會有一點害羞」，首次參加記者會時，反覆練習多次，把新聞稿內容在腦中記熟後才上場；自己對媒體溝通、發言人角色並不排斥，不過需要更多練習增強火侯。

在任職防疫醫師前，林稜在馬偕醫院擔任住院醫師、總醫師，並曾任小兒感染科主治醫師二年，完成住院醫師及專科、次專科訓練後，才離開醫院至疾管署任職。她表示，在擔任總醫師期間，正值新冠疫情，正好自己在思考下一步應留在醫院，還是至基層診所服務，與師長及學長姐請益期間，第一次知道防疫醫師這項工作。

經過學姐進一步說明，林稜才知道防疫醫師工作內容包括公衛調查，且要參與政策制定。她表示，自己過去就對公共事務、社會議題很感興趣，「也許說來矯情，但學生時代對無國界醫生、服務偏鄉有著浪漫想像，加上防疫醫師有些未知的工作性質，與我對職涯的想像十分接近。」

「臨床醫師的角色是依照指引治療病人，防疫醫師就是制定指引的人，角色轉變很多。」林稜表示，當上防疫醫師後，為了疫情調查、政策制定，除醫師訓練中已經熟稔的公共衛生知識，也必須參加許多人類學、動物學相關的課程及跨部會會議，並試圖了解世界各地風土民情，作為流行病學調查的一部分，種種突破都讓自己大開眼界。

林稜第一次「出任務」，是隨疾管署團隊赴台南進行登革熱防疫。她回憶，當時覺得自己就像偵探，要四處翻找民宅水盆、爬上天溝等處尋找孳生源，魔鬼藏在細節裡，防疫醫師必須非常細心，稍有疏漏都可能造成疫調偏誤。

「那時挨家挨戶尋找孳生源、噴藥，常遇到市民質疑，認為家中沒有蚊子，為何一定要進來？」林稜表示，比起看診時，醫病關係中病人總會專注聽醫師說話、服從醫囑，身為公務員是為民眾做事，卻要遭受質疑，有些小挫折，但也藉此體認，與大眾溝通正是防疫醫師重要任務。

衛福部疾管署防疫醫師林稜坦言，在記者會上面對鏡頭「會有一點害羞」。記者賴昀岫／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林稜坦言，在記者會上面對鏡頭「會有一點害羞」。記者賴昀岫／攝影
有網友好奇，衛福部疾管署防疫醫師林稜是否還在看診，她大方回應，擔任防疫醫師後，自己還在馬偕醫院看診。記者林琮恩／攝影
有網友好奇，衛福部疾管署防疫醫師林稜是否還在看診，她大方回應，擔任防疫醫師後，自己還在馬偕醫院看診。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林稜接表示，自幼就嚮往服務弱勢及偏鄉，追求充滿浪漫及未知的工作性質，但擔任防疫醫師卻也讓自己遭遇挫折。記者林琮恩／攝影
衛福部疾管署防疫醫師林稜接表示，自幼就嚮往服務弱勢及偏鄉，追求充滿浪漫及未知的工作性質，但擔任防疫醫師卻也讓自己遭遇挫折。記者林琮恩／攝影

疫情 疾管署 羅一鈞 醫師

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