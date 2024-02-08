影／春節連假第一天 桃機出入境旅客數達13.7萬人次

春節連續假期正式展開，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報統計，今天的出入境人數達到13萬7313人次，桃機第一、第二航廈今天清晨都出現大批出國人潮，為加速旅客通關速度，桃機加派保全引導旅客，航警局安檢大隊、移民國境事務大隊也加開安檢線、證照查驗台，整體通關流程順暢。

春節連假第一天桃園機場湧現出國人潮，航廈周圍自清晨6時起就有不少旅客搭車抵達桃機，結果航站南路往機場方向地下道發生一起擦撞車禍，三線道只剩一條車道可通行，所幸無人傷亡，航警到場後便迅速排除。

一名今天出國旅遊的陳姓旅客表示，看新聞得知今天的旅客很多，所以有提早1小時到機場，但整體通關都蠻順利的，稍微等一下就過了，速度算快。另外一名準備到泰國的張小姐指出，票價有比平常貴一點，但不到很誇張，還在可以接受的程度。