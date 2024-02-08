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影／春節連假第一天 桃機出入境旅客數達13.7萬人次

攝影中心／ 記者黃仲明／即時報導
春節連續假期第一天，許多民眾選擇出國旅遊，桃機二航廈出境車道上都是臨停下客的車輛。記者黃仲明／攝影
春節連續假期第一天，許多民眾選擇出國旅遊，桃機二航廈出境車道上都是臨停下客的車輛。記者黃仲明／攝影

春節連續假期正式展開，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報統計，今天的出入境人數達到13萬7313人次，桃機第一、第二航廈今天清晨都出現大批出國人潮，為加速旅客通關速度，桃機加派保全引導旅客，航警局安檢大隊、移民國境事務大隊也加開安檢線、證照查驗台，整體通關流程順暢。

春節連假第一天桃園機場湧現出國人潮，航廈周圍自清晨6時起就有不少旅客搭車抵達桃機，結果航站南路往機場方向地下道發生一起擦撞車禍，三線道只剩一條車道可通行，所幸無人傷亡，航警到場後便迅速排除。

一名今天出國旅遊的陳姓旅客表示，看新聞得知今天的旅客很多，所以有提早1小時到機場，但整體通關都蠻順利的，稍微等一下就過了，速度算快。另外一名準備到泰國的張小姐指出，票價有比平常貴一點，但不到很誇張，還在可以接受的程度。

機場公司表示，桃園機場春節疏運自2月7日至2月15日共計9天，總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，約為疫情前2019年春節日均量的九成。第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，第二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態。

春節連續假期正式展開，桃機今天的出入境人數達到13萬7313人次，桃機第一航廈今天清晨出現大批出國人潮。記者黃仲明／攝影
春節連續假期正式展開，桃機今天的出入境人數達到13萬7313人次，桃機第一航廈今天清晨出現大批出國人潮。記者黃仲明／攝影
桃園機場安檢線排滿出國民眾，航警局加派人力、增開安檢線，加速旅客通關速度。記者黃仲明／攝影
桃園機場安檢線排滿出國民眾，航警局加派人力、增開安檢線，加速旅客通關速度。記者黃仲明／攝影

出國旅遊 桃園機場

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