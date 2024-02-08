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網購想退貨遇上春節假期 新北消保官教你算7天猶豫期

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
網購正夯。本報資料照
網購正夯。本報資料照

網購正夯，如果在連假期間後悔、卻又發現郵局及店家沒開門，怕年假過後已超過7日猶豫期間。新北市消保官提醒，依民法第120條第2項、民法第122條規定，應以收到商品或接受服務的第2天開始起算，如果第7天是國定假日，順延到假期後第1個上班日，為行使特殊解約權的最後一天。

消保官指出，農曆春節期間網購，依照消費者保護法第19條規定，通訊交易或訪問交易消費者，得於收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知方式解除契約，無須說明理由、負擔任何費用或者對價。

至於7日怎麼計算？依民法第120條第2項、民法第122條規定，應以收到商品、接受服務的第2天開始起算第1天，如果第7天是國定假日，可順延到假期後第1個上班日，為行使特殊解約權的最後1天，即使業者在過年期間正常營業、購物網站正常營運，也同樣適用。

比如消費者在1月29日於購物網站下單，2月1日收到商品，7日猶豫期間應從2月2日起算第1天，第7天為2月8日，但因2月8日為春節連假第1日，因此7日猶豫期順延到2月15日才是最後1天，消費者最遲應該在2月15日提出解約之書面或寄回商品；有業者提出12日猶豫期日時，如雙方無特別約定，仍應照法規計算期日，消費者最遲應該在2月15日提出解約之書面或寄回商品。

消保官補充，透過通訊交易的消費者若要行使解約權，依法應寄回商品或以「書面」(如存證信函)，但考量網路購物係以電子方式成立交易，故實務上亦認為消費者得以「電子方式」來行使解除權。

民法 消保官 消費者 購物網

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