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犬貓羊雞...都救 北市動物1959救援 春節不打烊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市萬華區環河快速道路上發現一隻在外遊蕩的雞。圖／北市動保處提供
台北市萬華區環河快速道路上發現一隻在外遊蕩的雞。圖／北市動保處提供

為期七天的農曆春節假期，台北市動保處仍提供24小時動物救援服務，受傷的貓、狗之外，還有非犬貓動物，像是卡在車陣的雞、迷路的小羔羊，也同樣能撥打1959動物保護專線，便會立即派員前往協助。

動保處表示，2日晚間就曾接獲民眾通報，在萬華區環河快速道路上發現一隻遊蕩的雞，由於卡在車陣當中、嚇得動彈不得，專人出動，在內車道護欄邊發現目標後帶回安置。

另外，同樣位在萬華區，日前民眾獲報在和平西路三段路看到1隻羊正在逛大街，熱心民眾引導將牠趕到室內等待救援，動保處人員發現為年幼的、乾淨整潔的西非侏儒山羊，推測是隻寵物羊，目前仍收容在動保處，等待飼主領回。

動保處提醒，民眾遇到受傷的野生動物，或是走失寵物，在自身安全的前提下，可先嘗試將動物固定或趕至室內暫時限制牠的行動，再撥打1959專線。同時也提醒家中有寵物民眾，要留意門窗關妥、避免寵物離家。

在台北市和平西路三段路發現的西非侏儒山羊。圖／北市動保處提供
在台北市和平西路三段路發現的西非侏儒山羊。圖／北市動保處提供

寵物 西非 車道

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