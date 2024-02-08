犬貓羊雞...都救 北市動物1959救援 春節不打烊

為期七天的農曆春節假期，台北市動保處仍提供24小時動物救援服務，受傷的貓、狗之外，還有非犬貓動物，像是卡在車陣的雞、迷路的小羔羊，也同樣能撥打1959動物保護專線，便會立即派員前往協助。

動保處表示，2日晚間就曾接獲民眾通報，在萬華區環河快速道路上發現一隻遊蕩的雞，由於卡在車陣當中、嚇得動彈不得，專人出動，在內車道護欄邊發現目標後帶回安置。

另外，同樣位在萬華區，日前民眾獲報在和平西路三段路看到1隻羊正在逛大街，熱心民眾引導將牠趕到室內等待救援，動保處人員發現為年幼的、乾淨整潔的西非侏儒山羊，推測是隻寵物羊，目前仍收容在動保處，等待飼主領回。