辣椒粉含致癌工業染料蘇丹紅 新竹縣緊急下架253瓶

雲林縣濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合」細粉紅辣椒被驗出含工業染料「蘇丹色素3號」，可能會代謝成有毒的苯胺類物質攻擊細胞、基因甚至致癌，就連新竹縣都在零售通路查獲，已緊急下架253瓶，呼籲消費者若有購買到切勿食用。

新竹縣衛生局指出，昨天接獲雲林縣衛生局緊急通知後，已立即在新竹縣26家全聯門市稽查，由稽查小組兵分2路，於現場查核並電話確認該產品下架及回收情形，截至目前為止統計違規產品已下架253瓶。

新竹縣衛生局表示，雲林縣濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合－細粉紅辣椒」產品，被檢驗出俗稱蘇丹紅的工業用蘇丹色素3號濃度達18ppb，已違反食品安全衛生管理法規定。