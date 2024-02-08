台鐵春節假期加開第3波加班車 明天0時開放訂票
春節連續假期今起開始，台鐵公司今天宣布春節假期加開第三波加班車。本次加開列車明天凌晨0時開放訂票。相關加開列車車次、時刻資訊，可於台鐵公司官網( https://www.railway.gov.tw )及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
台鐵公司說，為疏解春節連續假期全線旅運需求，除已加開全線各級列車256列次外，2月12日初三至15日初六，再加開自強號4列次，以服務返工旅客。
2月12日至2月15日再加開列車，包括：東部幹線：台東=樹林2列次。西部幹線：七堵=潮州1列次。跨線：七堵=台東1列次。
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