春節連假寒冷 小年夜至除夕濕冷探11度低溫 這天才回暖

強烈大陸冷氣團昨天南下，各地氣溫都一路下滑，尤其北部下滑幅度最明顯。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，伴隨華南雲雨區通過，除北部及東部降雨較廣泛有單點大雨外，中南亦有些零星短暫雨，並延續至今天清晨，晨間平地最低溫普遍落在11-15度。

今天是春節假期第一天，他說，預期本波強烈大陸冷氣團將一路影響至下周一大年初三。今明兩天另受華南雲雨區東移影響，各地天氣都較陰沉，亦有些短暫陣雨機會。中北部及東北部氣溫約11-16度，南部及花東地區氣溫約14-20度，感受上會是較濕冷的天氣。

而周六大年初一至初三天氣將會好轉，林孝儒表示，隨著乾空氣移入，各地降雨將會減緩並逐漸轉晴，逐日氣溫也將會回升，預測高溫中北部及宜花地區約15-18度，南部及台東地區約19-23度。

不過，林孝儒表示，由於天氣轉晴，夜晚清晨就要留意明顯的輻射冷卻效應加強低溫變化，預期西部沿海空曠或近山平地區及花東縱谷等平地將有10度或以下的低溫發生機會，日夜溫差大為乾冷型天氣。