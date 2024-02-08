春節連假寒冷 小年夜至除夕濕冷探11度低溫 這天才回暖
強烈大陸冷氣團昨天南下，各地氣溫都一路下滑，尤其北部下滑幅度最明顯。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，伴隨華南雲雨區通過，除北部及東部降雨較廣泛有單點大雨外，中南亦有些零星短暫雨，並延續至今天清晨，晨間平地最低溫普遍落在11-15度。
今天是春節假期第一天，他說，預期本波強烈大陸冷氣團將一路影響至下周一大年初三。今明兩天另受華南雲雨區東移影響，各地天氣都較陰沉，亦有些短暫陣雨機會。中北部及東北部氣溫約11-16度，南部及花東地區氣溫約14-20度，感受上會是較濕冷的天氣。
而周六大年初一至初三天氣將會好轉，林孝儒表示，隨著乾空氣移入，各地降雨將會減緩並逐漸轉晴，逐日氣溫也將會回升，預測高溫中北部及宜花地區約15-18度，南部及台東地區約19-23度。
不過，林孝儒表示，由於天氣轉晴，夜晚清晨就要留意明顯的輻射冷卻效應加強低溫變化，預期西部沿海空曠或近山平地區及花東縱谷等平地將有10度或以下的低溫發生機會，日夜溫差大為乾冷型天氣。
而春節年假的尾聲，下周二初四至下周三初五來說環境將持續偏乾，各地維持穩定天氣，而強烈大陸冷氣團更是減弱漸轉高壓迴流偏東南風環境，氣溫方面再有些大幅度回暖，預期北部高溫都可回升至20度以上，而各地低溫約13-16度，早晚仍有些寒意，日夜溫差依舊較大。本次春節連假氣溫偏冷，務必做好保暖。
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