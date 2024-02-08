複檢仍有瘦肉精　王美花力挺台糖：沒有就是沒有

台糖梅花豬產品被檢出瘦肉精，經濟部長王美花仍表力挺，強調「對台糖非常有信心，沒有就是沒有」。對於中央會不會依食安法開罰，她則說，如果只有一包肉被檢出，那原因要先講清楚，才知道後續如何處理，台糖非常樂意經過各種檢驗。

王美花表示，這幾天各個地方政府，除了台中的那一包肉以外，後續檢驗都是未檢出，而台糖不會砸自己招牌使用瘦肉精，更不用說西布特羅。她也認為，台中市衛生單位複檢的是同一包肉，假設這包肉有污染，再複檢也是同一包肉的問題，而如果有添加瘦肉精，就是系統性問題，不可能只有一包肉。

至於開罰問題，經濟部次長曾文生日前曾說，「如果只有一包肉有，廠商會不服氣」。王美花則說，法規是規定「不能添加」，台糖是被檢驗的對象，公正的檢驗單位或是學者專家，要調查台糖的養豬場，都會全力配合。