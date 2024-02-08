複檢仍有瘦肉精 王美花力挺台糖：沒有就是沒有
台糖梅花豬產品被檢出瘦肉精，經濟部長王美花仍表力挺，強調「對台糖非常有信心，沒有就是沒有」。對於中央會不會依食安法開罰，她則說，如果只有一包肉被檢出，那原因要先講清楚，才知道後續如何處理，台糖非常樂意經過各種檢驗。
王美花表示，這幾天各個地方政府，除了台中的那一包肉以外，後續檢驗都是未檢出，而台糖不會砸自己招牌使用瘦肉精，更不用說西布特羅。她也認為，台中市衛生單位複檢的是同一包肉，假設這包肉有污染，再複檢也是同一包肉的問題，而如果有添加瘦肉精，就是系統性問題，不可能只有一包肉。
至於開罰問題，經濟部次長曾文生日前曾說，「如果只有一包肉有，廠商會不服氣」。王美花則說，法規是規定「不能添加」，台糖是被檢驗的對象，公正的檢驗單位或是學者專家，要調查台糖的養豬場，都會全力配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言