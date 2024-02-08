新竹市立動物園春節開園這6天 送限量河馬樂樂小春聯

農曆春節7天連假今天開跑，新竹市立動物園除了明天除夕休園一天以外，其他春節連假期間等照常開園。園方也歡迎民眾龍年來動物園走春，除了來看新報到的孟加拉虎夥伴，今天小年夜與大年初一到初五來訪動物園說吉祥話，還可領到限量的「河馬樂樂小春聯」。

位於新竹公園旁的新竹市立動物園歷史悠久，承載許多新竹人記憶。適逢農曆龍年春節連假7天開跑，園方為了迎接走春人潮，過年只休除夕（2月9日）一天，今天小年夜與大年初一到大年初五都正常營業 ，開園時間為早上9點到下午5點，下午4點半為最後入園時間。

新竹市立動物園也在今年初迎來一隻孟加拉虎新夥伴，是從六福村動物園借展而來。園方也介紹「最佳賞虎時間」是早上10點前和下午3點後，因為老虎白天常躲在樹屋裡睡覺，且老虎身上的黑色條紋有隱蔽的效果，讓牠們在環境中可以隱藏自己不被獵物發現，遊客可以仔細觀察樹窩裡光影的動靜，有機會看到老虎爬起來換姿勢繼續睡。