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新竹市立動物園春節開園這6天 送限量河馬樂樂小春聯

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園今天小年夜與大年初一到初五開園，歡迎來看新老虎。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園今天小年夜與大年初一到初五開園，歡迎來看新老虎。圖／新竹市立動物園提供

農曆春節7天連假今天開跑，新竹市立動物園除了明天除夕休園一天以外，其他春節連假期間等照常開園。園方也歡迎民眾龍年來動物園走春，除了來看新報到的孟加拉虎夥伴，今天小年夜與大年初一到初五來訪動物園說吉祥話，還可領到限量的「河馬樂樂小春聯」。

位於新竹公園旁的新竹市立動物園歷史悠久，承載許多新竹人記憶。適逢農曆龍年春節連假7天開跑，園方為了迎接走春人潮，過年只休除夕（2月9日）一天，今天小年夜與大年初一到大年初五都正常營業 ，開園時間為早上9點到下午5點，下午4點半為最後入園時間。

新竹市立動物園也在今年初迎來一隻孟加拉虎新夥伴，是從六福村動物園借展而來。園方也介紹「最佳賞虎時間」是早上10點前和下午3點後，因為老虎白天常躲在樹屋裡睡覺，且老虎身上的黑色條紋有隱蔽的效果，讓牠們在環境中可以隱藏自己不被獵物發現，遊客可以仔細觀察樹窩裡光影的動靜，有機會看到老虎爬起來換姿勢繼續睡。

新竹市立動物園迎接龍年到來，還以河馬樂樂為主題，巧思設計龍年樂樂小春聯，相當討喜可愛。至於索取方式則為春節連假開園期間，遊客可至新竹市立動物園服務台向志工老師說龍年吉祥話就能獲得一份，每天限量發放300份，發完為止。

今天小年夜與大年初一到初四來新竹市立動物園說吉祥話，還可領到限量的「河馬樂樂小春聯」。圖／新竹市立動物園提供
今天小年夜與大年初一到初四來新竹市立動物園說吉祥話，還可領到限量的「河馬樂樂小春聯」。圖／新竹市立動物園提供

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