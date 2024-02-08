青龍年4生肖大起大落 除夕圍爐前做1事轉運發財

今天是小年夜，即將迎來青龍年，民俗專家廖大乙提醒，龍年犯太歲4生肖龍、狗、牛、羊，運勢波動大，運途恐大起大落。；不過甲辰年屬木，五行中金剋木，建議能在除夕前貼燙金春聯，可逢凶化吉，更能求得貴人相助轉運，招財又進寶。

廖大乙指出，甲辰龍年在五行上屬木，為求喜氣有人會說「金龍年」，實際上多被稱為「青龍年」，而龍年是沒有「立春」的「無春年」，也就是俗稱的「孤鸞年」、「寡婦年」，而屬龍者「坐太歲」、狗「沖太歲」，羊、牛則為「小偏沖太歲」。

龍、狗、羊、牛4生肖因沖犯太歲，因氣場較弱，容易感到心情煩躁，而有口舌之非，恐面臨遭小人誣陷、流言中傷等較多考驗，凡事要留意謹慎，尤其面對工作及人際關係，行車也要小心，遇到任何狀況，應先安定思緒，思考一下再行動。

不過，就算犯太歲也不用太憂慮，廖大乙說，平時可多行善布施求轉運破煞，新年新氣象，能在龍年來臨前，依五行中金剋木慎選春聯，於除夕圍爐前張貼燙金春聯，更能加乘相助求好運招貴人，讓自己逢凶化吉、出入平安，招財又進寶。

廖大乙說，「五行」木、火、土、金、水，相生相剋。其中，金生水、水生木、木生火、火生土、土生金，五行相生；金剋木、木剋水、水剋火、火剋土，五行相剋，因此可運用金剋木，在龍年來臨前，也就是除夕前張貼燙金春聯，擋煞改運。