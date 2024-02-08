不斷更新／春節連假首日國道5大地雷 南向建議下午出發
（06:00更新）
今天是小年夜，也是春節連續假期首日，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。
今天國道相關疏導措施包括：單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人下午時段出發。
高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速、分心駕駛，並注意車前狀況、保持安全距離。
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