快訊

強烈冷氣團影響今明濕冷！高山有降雪條件 初一轉晴仍探10度低溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強烈冷氣團影響到初一 今明濕冷 吳德榮：周六轉晴仍探10度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天、明天除夕兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率。本報資料照片
今天、明天除夕兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率。本報資料照片

今天小年夜，中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天、明天除夕兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。

他說，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；北部沿海及部分平地將降至10度左右。今天北部10至15度，中部11至17度，南部13至22度，東部12至21度。

高山有無機會降雪，吳德榮表示，3200公尺以上高山如玉山、雪山、南湖、合歡山等有降雪條件。

吳德榮表示，周六初一雨帶已通過，仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部轉晴、天氣乾冷，東半部的零星降雨亦逐漸停歇。周日初二起至下周三初五受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜強輻射冷卻作用、氣溫降，日夜溫差很大。

他說，初一至初四、逐日的清晨，部分平地最低氣溫仍降至10度左右，早晚應注意保暖。

冷氣團 吳德榮

延伸閱讀

北台今變天 吳德榮：周三起大陸冷氣團來襲恐10度以下

今高溫上看30度 下周鋒面+冷氣團接力 吳德榮：除夕濕冷

今北台灣偶雨略降溫 吳德榮：下周三起濕冷到除夕 冷氣團機率大

13縣市濃霧上看31度高溫 吳德榮：下周三轉濕冷 不排除強烈冷氣團

相關新聞

強烈冷氣團影響到初一 今明濕冷 吳德榮：周六轉晴仍探10度低溫

今天小年夜，中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

辣椒粉含致癌物 已出貨逾萬瓶

雲林縣濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合」的細粉紅辣椒，被衛生局驗出工業用蘇丹色素三號，已要求主要通路全聯下架回...

昨已湧車潮 今避開國道5路段

今天（小年夜）為春節連假首日，高公局原預估今上午才出現返鄉車潮，不過不少民眾昨下午就提前請假返鄉，國道下午就出現車潮，國...

1張圖看懂春節連假天氣 彭啟明：雨下到除夕「小年夜最顯著」

華南雲雨區影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」...

不斷更新／春節連假首日國道5大地雷 南向建議下午出發

（06:00更新）

北桃4條國道客運申請停駛

基北北桃一二○○月票上路，依賴公共運輸通勤通學的民眾變多，但有四家客運業者考量成本，向交通部公路局申請退出往返桃園、台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。