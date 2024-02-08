強烈冷氣團影響到初一 今明濕冷 吳德榮：周六轉晴仍探10度低溫

今天小年夜，中央氣象署發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天、明天除夕兩天鋒面雨帶影響，中部以北明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。

他說，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；北部沿海及部分平地將降至10度左右。今天北部10至15度，中部11至17度，南部13至22度，東部12至21度。

高山有無機會降雪，吳德榮表示，3200公尺以上高山如玉山、雪山、南湖、合歡山等有降雪條件。

吳德榮表示，周六初一雨帶已通過，仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部轉晴、天氣乾冷，東半部的零星降雨亦逐漸停歇。周日初二起至下周三初五受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜強輻射冷卻作用、氣溫降，日夜溫差很大。

他說，初一至初四、逐日的清晨，部分平地最低氣溫仍降至10度左右，早晚應注意保暖。