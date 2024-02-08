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北桃4條國道客運申請停駛
基北北桃一二○○月票上路，依賴公共運輸通勤通學的民眾變多，但有四家客運業者考量成本，向交通部公路局申請退出往返桃園、台北的國道路線營運；桃市府邀中央與業者商談代駛到年底，暫時化解停駛危機，副市長王明鉅呼籲中央重視，提出解決方案。
據了解，月票上路後，載客兩極化讓業者「開一班、虧一班」，再加上疫情過後司機難聘，合約到期陸續申請不續約。
桃市交通局指出，目前向公路局申請不續營的國道客運路線有長榮客運「五二○三Ａ」、統聯客運「一六六二」、葛瑪蘭客運「一三五六」和桃園客運、三重客運共同經營「九○○五」。
桃市交通局統計，四條國道客運平日發車往台北約六十三班，滿載尖峰運量約二千多人。其中「五二○三Ａ」三月起由亞通客運與國光代駛，「一六六二」由統聯代駛至年底，葛瑪蘭代駛「一三五六」至年底，「九○○五」另行研議。
公路局表示，目前請業者代駛至找到新業者，期間成本由政府補貼，近期也在檢討國道客運十八項成本。
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