昨已湧車潮 今避開國道5路段

今天（小年夜）為春節連假首日，高公局原預估今上午才出現返鄉車潮，不過不少民眾昨下午就提前請假返鄉，國道下午就出現車潮，國一中壢、國三環東至南港、國二機場系統至桃園等南向路段一度「紫爆」，時速不到廿公里。

高速公路局表示，截至昨傍晚五時，國道交通量為七十二百萬車公里，預估今交通量可達一○七百萬車公里，為平日一點二倍，易壅塞的五個路段包括國一楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統、國三土城到關西、快官到霧峰、國五南港系統到頭城等，其中國五南港系統到頭城，將從上午七時一路塞到下午四時，建議南向用路人下午再出發。

雖然今日才是春節連假第一天，許多民眾卻提前請假返鄉，只見台北車站、市府轉運站等交通場站，下午就逐漸湧現拉著行李箱的旅客，準備搭車，希望避開連假返鄉人潮。

不過高速公路局原預估今天上午出現返鄉車潮，昨下午就提前湧現。昨天下午一時半過後，國一南下桃園機場系統到中壢轉接道、湖口到新竹，國三南下土城到樹林、三鶯到大溪等路段塞車，其中國一中壢南向路段壅塞「紫爆」，時速僅十多公里。

國三南下一三七點四公里苗栗西湖路段，昨下午四時卅分左右發生九輛車追撞，造成六人輕傷送醫，車潮回堵逾三公里。

此外，雙鐵都預估初三是乘車人次高峰。台鐵預估初三將有八十一點七萬人次搭車，高鐵則評估單日最大運量預計為初三的卅一點三萬人次，是高鐵通車以來第三高運量。

至於天氣方面，中央氣象署指出，今天受強烈大陸冷氣團加華南雲雨區影響，各地寒冷有雨，中部以北、東北部低溫下探十二度，其他地區十五度。除夕後轉乾冷，留意日夜溫差大逾十度。小年夜至初一冷空氣最強，初四起冷氣團減弱，白天氣溫回升。

中央氣象署預報員林定宜指出，初一清晨前，中部以北三千至三千五百公尺以上有降雪機率。