聽新聞
test
0:00 / 0:00

超人氣展覽 限時抽優惠

聯合報／ 本報訊

中正紀念堂近期有udnFunLife舉辦的超人氣展覽「THE哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，現在參加官方LINE@「年年龍有春，GACHA！」的抽獎活動，有機會獲得展覽購票優惠折扣。

「THE哆啦A夢展」集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等廿八組超人氣日本藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」以全新主題「FOREST」出發，集結超人氣藝術家樋口裕子多年藝術創作。

udnFunLife即日起至二月十四日，推出會員好康活動，除了有兩檔展覽的現場限時優惠折扣，還有台南市美術館的雙人免費入場券、「小王子」圖像書，以及熱門音樂劇「勸世三姐妹」的周邊商品，數量有限、抽完為止，活動詳情請加入官方LINE@「udnFunLife」。

哆啦A夢 藝術家

延伸閱讀

松山文創園區春節攻略！民俗文化創意裝置展2/6-2/25邀230隻神龍穿梭古蹟

松菸春節攻略「2024咚龍咚龍鏘大過龍年」230隻神龍現蹤 遊園打卡送限量紀念幣及抽黃金

過年採點來點不「藝」樣的！中正紀念堂日本藝術家樋口裕子個展

比買1送1強！全家「2月取貨優惠」限時10天　愛地球半價開喝「特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵」

相關新聞

春節連假天氣一次看！明迎冷氣團先濕後乾 凍到初一回暖等這天

明天起，迎接為期7天春節連假，中央氣象署指出，除夕前濕冷，溫差相對小；除夕後轉乾冷，日夜溫差大。明天小年夜至初一，是冷空...

提早上路也塞車！春節返鄉+下班車潮湧現 國道多路段「紫爆」

明天(小年夜)為春節連假首日，不過不少民眾下午就提前請假，導致國道下午就出現車潮，加上陰雨綿綿視線不清，國道不少路段都出...

文策院擬推出版速報 讓出版數據公開化出現契機

文策院近年從文創年報到文化內容產業報告，除遭出版人質疑數字膨風、難以與歷年對照，也挨批公布時間過慢，往往今年才公布兩年前...

超人氣展覽 限時抽優惠

中正紀念堂近期有udnFunLife舉辦的超人氣展覽「THE哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，現在參加官方LI...

出版營業額 文策院估千億 專家搖頭

文化內容策進院日前公布二○二二年至二○二三年文創產業發展年報初步報告，指二○二二年出版產業營業額為一○三二億元，數字逾財...

命理老師教撇步 龍年開運走春祕笈

到廟裡祭拜，祈求神明保佑全家平安、財運亨通，是許多民眾大年初一必走的行程，不過，如果想要龍年行大運、升官發財，命理老師譚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。