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超人氣展覽 限時抽優惠
中正紀念堂近期有udnFunLife舉辦的超人氣展覽「THE哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，現在參加官方LINE@「年年龍有春，GACHA！」的抽獎活動，有機會獲得展覽購票優惠折扣。
「THE哆啦A夢展」集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等廿八組超人氣日本藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題。
「奇幻動物森林 樋口裕子展」以全新主題「FOREST」出發，集結超人氣藝術家樋口裕子多年藝術創作。
udnFunLife即日起至二月十四日，推出會員好康活動，除了有兩檔展覽的現場限時優惠折扣，還有台南市美術館的雙人免費入場券、「小王子」圖像書，以及熱門音樂劇「勸世三姐妹」的周邊商品，數量有限、抽完為止，活動詳情請加入官方LINE@「udnFunLife」。
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