手機換新裝 CASETiFY新春限時2件8折 犀牛盾推濾鏡風格新品

新年不換機，換個新手機殼也別有一番新意！CASETiFY宣布推出農曆新年新春系列，以「龍」年為主題，收錄來自全球與台灣藝術家的創意設計，即日起至2月14日期間更推出新春限時優惠，凡於CASETiFY台灣官方網站與全台CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品2件即享8折優惠，CASETiFY Club黃金、白銀、銅級會員消費還可獲得CASETiFY龍年限定紅包袋乙份。

農曆新年新春系列首推有台灣「國插」之稱的人氣插畫家Cherng的馬來貘招財進寶印花，以及貓奴們最愛的毛絨絨星人Fluffystar所設計的4款龍年限定設計，除此之外，CASETiFY更針對包含台灣在內的亞洲限定地區，獨家推出限量的緋紅波紋手機殼，手感絕佳的一體成型矽膠手機殼搭配上喜氣的緋紅色，還支援MagSafe磁吸功能，為新年帶來氣勢如虹的好運勢。

另外，RHINOSHIELD犀牛盾則是抓緊Y2K千禧風潮，打造全新「JellyTint濾鏡系列」新品，以多彩透明的外觀賦予手機殼濾鏡感的視覺效果，犀牛盾特別選定粉漾桃、激光藍、憂墨綠、酷墨灰4款大膽飽和、充滿個性的繽紛色系，以高度透明、零網點為特色，打造細膩晶透無暇的殼面。