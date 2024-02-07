聽新聞
test
0:00 / 0:00
手機換新裝 CASETiFY新春限時2件8折 犀牛盾推濾鏡風格新品
新年不換機，換個新手機殼也別有一番新意！CASETiFY宣布推出農曆新年新春系列，以「龍」年為主題，收錄來自全球與台灣藝術家的創意設計，即日起至2月14日期間更推出新春限時優惠，凡於CASETiFY台灣官方網站與全台CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品2件即享8折優惠，CASETiFY Club黃金、白銀、銅級會員消費還可獲得CASETiFY龍年限定紅包袋乙份。
農曆新年新春系列首推有台灣「國插」之稱的人氣插畫家Cherng的馬來貘招財進寶印花，以及貓奴們最愛的毛絨絨星人Fluffystar所設計的4款龍年限定設計，除此之外，CASETiFY更針對包含台灣在內的亞洲限定地區，獨家推出限量的緋紅波紋手機殼，手感絕佳的一體成型矽膠手機殼搭配上喜氣的緋紅色，還支援MagSafe磁吸功能，為新年帶來氣勢如虹的好運勢。
另外，RHINOSHIELD犀牛盾則是抓緊Y2K千禧風潮，打造全新「JellyTint濾鏡系列」新品，以多彩透明的外觀賦予手機殼濾鏡感的視覺效果，犀牛盾特別選定粉漾桃、激光藍、憂墨綠、酷墨灰4款大膽飽和、充滿個性的繽紛色系，以高度透明、零網點為特色，打造細膩晶透無暇的殼面。
除了有上千種聯名與獨家設計圖款以及客製化設計服務，或是自行上傳照片與文字之外，喜歡時常變換風格的使用者，也可以自行放入貼紙、拍立得等個人元素，賦予獨特質感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言