春節連假天氣一次看！明迎冷氣團先濕後乾 凍到初一回暖等這天

明天起，迎接為期7天春節連假，中央氣象署指出，除夕前濕冷，溫差相對小；除夕後轉乾冷，日夜溫差大。明天小年夜至初一，是冷空氣最強時候，明天起受強烈大陸冷氣團影響，各地愈晚愈冷，中部以北、東北部低溫12至14度，其他地區低溫15至18度；初四起冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨仍偏低，留意日夜溫差大。

中央氣象署預報員林定宜指出，今晚至明天，是水氣最多時候，冷空氣持續增強，加上華南雲雨區東移，天氣潮濕寒冷，北部、東半部及馬祖都有陣雨，中部及澎湖金馬短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨，中部以北有局部較大雨勢，迎風面的基隆北海岸、大台北山區有長延時大雨發生機率。

林定宜說，今晚至明天，受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，中部以北、東北部低溫12至14度，其他地區低溫15至18度；明天北部、東北部高溫僅14至15度，愈晚愈冷，其他地區高溫16至22度。此外，金門有持續10度以下低溫，馬祖則有持續6度以下低溫。

今晚至明晨，桃園至雲林沿海空曠地區，以及澎湖、金門與馬祖留意9至10級強陣風；嘉南沿海、恆春半島、綠島蘭嶼也有較強陣風。

他指出，除夕持續受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，不過白天起水氣稍減少；初一水氣更少，基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，其他地區多雲。

林定宜說，初二至初三，天氣轉乾冷，多雲為主，不過西半部輻射冷卻影響，日夜溫差大，東半部零星短暫雨。初四起，強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，不過清晨還是偏低，日夜溫差加大，至初五期間，各地降雨偏少，僅東半部地區零星短暫雨，

今晚至初一清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能降雪、結冰或霧淞機率。

春節期間高低溫分佈，林定宜指出，小年夜北部12至15度、中部14至19度、南部15至22度、東部16至18度；除夕北部11至13度、中部13至17度，南部14至21度、東部15至17度。

他說，初一北部11至16度、中部12至20度、南部13至22度、東部15至17度；初二北部10至19度、中部12至22度、南部14至24度、東部14至18度；初三北部11至20度、中部10至21度、南部13至23度、東部14至18度。

林定宜表示，初四北部11至19度、中部13至22度、南部14至25度、東部14至21度；初五北部12至22度、中部13至25度、南部16至27度、東部16至23度。