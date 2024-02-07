單日恐湧13萬旅客！春節運量上看116萬人 桃機籲提早3小時報到

春節連續假期即將展開，桃園機場近日出現返鄉及出國人潮，機場公司表示2月8日起連續4天，單日出入境旅客預報數字都超過13萬人次，桃機已備妥宣導圖卡加速旅客通關，並提醒旅客多多利用大眾運輸工具。

機場公司表示，桃園機場春節疏運自即日起至2月15日共計9天，預估總運量上看116萬人次，平均日均量約12.8萬人次，恢復至疫情前（2019）春節日均量90%。第一航廈出境尖峰時段為5時至14時，第二航廈出境尖峰時段為7時至9時、22時至23時，提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前亦可先向航空公司確認班機狀態。

此外，機場公司已協調增加國道客運班次，2月8至2月14日將增加國道客運班次；春節期間進出機場車輛數多，駕駛人可預先透過桃園機場官方網站、桃園機場APP即時掌握交通及停車場最新動態。

機場公司也呼籲，為加速通關效率，機場公司製作圖卡，呼籲民眾至安檢線前，先將保溫水壺或飲料需倒掉淨空。此外，行動電源應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。手機、筆電、平板等電子設備在安檢時，需從隨身行李中取出，置於單獨的安檢籃，以加速查驗作業。

通過安檢金屬探測門前，請先將身上之外套、帽子及金屬物品（包括零錢）取下，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀，手提行李則須單獨接受X光機檢查。手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。