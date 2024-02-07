快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光署髮夾彎！組團赴陸旅遊招攬突喊卡 業者痛批：非常離譜

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北即時報導
台北街景示意圖。圖／本報資料照片
台北街景示意圖。圖／本報資料照片

交通部觀光署今天原訂宣布我國組團赴陸旅遊方案，卻突然轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。業者批評，政策很奇怪，旅行社產品很早就要佈局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，業者莫衷一是，消費者也莫名其妙。

鳳凰旅行社總經理卞傑民表示，他們公司3月份已賣掉5、600人次，4至5月超過300人次，6月後有零星報名，若不能組團，就會退回全額費用，保障消費者權益為主。

他說，政策很奇怪，旅行社產品很早就要佈局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，業者莫衷一是，消費者莫名其妙，以往是疫情使然，如今選舉也結束了，實在沒道理，非常離譜。

雄獅旅遊表示，配合主管機關政策，即日起暫停銷售大陸團體旅遊商品，唯報名3月1日至5月31日出發且已成團之團體行程將如期成行；至於報名6月1日後出發之旅客，預計於農曆年後由專人協助挪團、改期等事宜，其他相關規定依照定型化契約辦理。

易飛網表示，配合政府最新政策，已立即採取行動，將與航空公司確認應對措施，以便提供給受影響的旅客。初步估計，易飛網已售出6月後的團數約超過10多團，將全力配合政府政策，妥善處理後續相關事宜，協助已報名旅客轉團或退費，盡可能降低旅客受影響程度，並依據定型化契約辦理。

旅行團 旅行社 觀光署

延伸閱讀

印尼峇里島2月14日起徵收10美元旅遊稅 可提前線上繳費

嘉義市民宿品質獲肯定 4家再獲好客民宿認證

冬山河親水公園溫泉區獲核定 縣府盼中央建設經費

期間限定到4月30日！搭「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車 暢遊南台灣

相關新聞

急轉彎！原3月開放組團赴陸旅遊 觀光署今宣布：即日起停止招攬

交通部先前宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放我國組團赴陸旅遊。不料，觀光署原訂今公布詳細執行方案，卻突然轉彎稱「...

過年吃太多小心變胖！醫曝「9種熱量爆表零食」：多吃幾顆就是1碗飯

農曆春節即將到來，不少人會和家人圍爐聚餐，待在家時難免會有嘴饞的時候，但吃太多小心年後發現自己體重多了好幾公斤。醫師吳易儒整理了年節期間常見的9種熱量爆表零食，別讓體重控制在年初就破功。

辣椒粉含致癌物蘇丹色素3號 通知通路下架 張麗善：移檢偵辦

雲林縣長張麗善今天表示，衛生局日前接獲民眾檢舉，位在斗六市一家專門製造胡椒粉等相關製品的食品公司，其在製程疑有添加「蘇丹...

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德：遺憾中國未釋善意

交通部觀光署今天宣布，由於中國到目前未開放團客來台，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，...

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

交通部觀光署今原訂宣布我國組團赴陸旅遊方案，卻突轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等...

半夜頻起床且排尿不順...當心攝護腺肥大影響生活起居

47歲王先生因長期解尿不順，需要非常用力但無法一次排乾淨，時常剛上完廁所後又有急尿感，更常一晚起床3至4次，嚴重影響睡眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。