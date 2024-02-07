觀光署髮夾彎！組團赴陸旅遊招攬突喊卡 業者痛批：非常離譜

交通部觀光署今天原訂宣布我國組團赴陸旅遊方案，卻突然轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。業者批評，政策很奇怪，旅行社產品很早就要佈局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，業者莫衷一是，消費者也莫名其妙。

鳳凰旅行社總經理卞傑民表示，他們公司3月份已賣掉5、600人次，4至5月超過300人次，6月後有零星報名，若不能組團，就會退回全額費用，保障消費者權益為主。

他說，政策很奇怪，旅行社產品很早就要佈局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，業者莫衷一是，消費者莫名其妙，以往是疫情使然，如今選舉也結束了，實在沒道理，非常離譜。

雄獅旅遊表示，配合主管機關政策，即日起暫停銷售大陸團體旅遊商品，唯報名3月1日至5月31日出發且已成團之團體行程將如期成行；至於報名6月1日後出發之旅客，預計於農曆年後由專人協助挪團、改期等事宜，其他相關規定依照定型化契約辦理。

易飛網表示，配合政府最新政策，已立即採取行動，將與航空公司確認應對措施，以便提供給受影響的旅客。初步估計，易飛網已售出6月後的團數約超過10多團，將全力配合政府政策，妥善處理後續相關事宜，協助已報名旅客轉團或退費，盡可能降低旅客受影響程度，並依據定型化契約辦理。