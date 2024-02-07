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連假怕塞車不敢喝水還憋尿 8旬翁泌尿道嚴重感染險送命

中央社／ 台北7日電
國道塞車示意圖。聯合報系資料照
國道塞車示意圖。聯合報系資料照

農曆新年連假將至，塞車是出遊惡夢，一名80多歲老先生過去連假與家人開車赴東部旅遊，怕找不到廁所不敢喝水，沿路塞車憋尿太久竟嚴重泌尿道感染，甚至敗血性休克差點送命。

國泰醫院泌尿科主治醫師王世鋒近日透過新聞稿提醒，民眾別因怕塞車不喝水，一不小心可能會和這名80多歲個案一樣，差點要了命。他說，泌尿道是人體被細菌感染最常見的途徑之一，有許多不同的感染途徑及原因，常因水分攝取不足、憋尿等因素導致，各年齡層都有可能發生。

一般而言，女性尿道長度較男性短，尿道口與肛門靠近，風險比男性高許多。王世鋒表示，雖男性發生泌尿道感染的機會普遍低於女性，但幼兒及老年男性則比女性發生率高，其中老先生可能因攝護腺肥大，平時尿量細小，若憋尿、水分補充不足，更容易導致嚴重細菌感染。

王世鋒說，除了常見膀胱炎，對男性患者而言，細菌可能順著泌尿生殖道，蔓延到鄰近攝護腺及副睪丸，造成急性攝護腺炎或副睪丸炎，輕則排尿困難、灼熱疼痛 、腹痛、陰囊腫脹，重則細菌進入血液循環，演變成菌血症，甚至敗血症，就需要住院治療，甚至可能致命。

王世鋒表示，泌尿道感染剛開始症狀較輕微，可多喝水、多解尿，利用大量尿液將已進入膀胱的細菌沖出體外。若症狀持續就需就醫，由醫師安排尿液檢驗，判斷是否感染，甚至進行尿液細菌培養，藉由培養結果得知細菌種類及是否有抗藥性，獲得適合抗生素治療。

王世鋒提醒，年關將近，享用豐盛佳餚及外出旅遊時，注意多補充水分，切勿憋尿，注意清潔，才能避免泌尿道感染發生。如果有排尿不適症狀，應該找醫師專業諮詢及治療，切勿購買來路不明藥品或補品，以免因一時方便卻賠上健康。

塞車 連假 醫師

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