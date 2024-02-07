弘道「走春迎新」助老走出孤寂 溫馨熱鬧過好年

弘道老人福利基金會每到歲末皆會發起「寒冬助老．刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，提供除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年等年節服務，陪伴獨居弱勢長輩感受濃濃的熱鬧年味，化解年節孤寂的心。

視障獨居甘爺爺感謝弘道志工如家人般守護74歲視障獨居的甘爺爺，因先天性白內障小時就讀盲啞學校(現為台北市立啟聰學校)時，學習到獨立生活能力和按摩技能，樂觀開朗、行動力強的他，迄今依然能自行外出與從事視障按摩工作賺取生活費。但因年紀漸長與視力逐漸惡化，目前視力僅剩0.01，距離5公分內的文字才能看清楚。

弘道北投志工站志工郭秀枝和甘爺爺是社區鄰居，相識30多年來每天都會看著甘爺爺出門上班和噓寒問暖關心，近3年多來看到他年紀漸長與退化，通報社工成為弘道關懷服務長者，提供關懷訪視、送物資、連結所需資源以及寒冬助老陪購物、送年菜和走春迎新等服務。秀枝姊不僅僅是鄰居、志工更如同甘爺爺倚靠的家人。

去年底，甘爺爺打電話給秀枝姊說，好像樓上有人丟東西掉到廚房，前往察看原來是廚房上方的遮雨棚破裂雨水滴落所致，弘道社工趕緊媒合修繕資源修好遮雨棚。

過年前夕，弘道北投志工站也提早到甘爺爺家走春拜年，並送上裝滿物資的喜氣聚寶盆和大大福字春聯，讓空空蕩蕩的屋內充滿了熱鬧歡笑聲。甘爺爺感謝的說，自己一個人獨居，很感謝有弘道志工的日常關心，有事情的時候也有人可以幫忙，也沒想到除了家人外，還會有像家人一樣的志工關心，讓獨居自己心頭暖暖的也很安心。

住在新莊的87歲秀英奶奶因中風行動不便，需坐輪椅才能外出，弘道提供居家服務過程中，照顧秘書淑芬姐發現，從小在萬華長大的秀英奶奶，自從10多年前搬家到新莊後就再也沒回去過，加上陪伴照顧的兒子也近60歲，想重回10幾公里外的萬華走走心願，只能深埋心底。為了讓行動不便的奶奶對新年有盼望，弘道夥伴決定陪秀英奶奶重回萬華圓夢去。

圓夢這天雖冷，奶奶卻神采奕奕，在兒子、弘道照顧秘書淑芬姐和居督陪伴下，奶奶回到萬華，第一站就是先到青山宮、祖師廟及龍山寺拜拜，再到華西街品嘗以前最愛吃的路邊攤美味，奶奶和兒子也興致高昂地分享在萬華的生活點滴，讓弘道夥伴也一起重返奶奶的少女時代。

弘道說，關懷服務的獨居弱勢長輩，有的是孤身一人，有的因身體因素外出不易，在年節期間不是不出門，而是無法出門，藉由走春迎新的寒冬助老服務，陪伴長輩外出走走、到廟宇祈求平安，或由志工、社工到長輩家拜年，讓獨居弱勢長輩感受到過年氣氛，促進社會互動，讓「走春迎新」成為一整年關懷服務的溫暖起點，助老看見未來生活的希望，以新氣象開心迎接新的一年。