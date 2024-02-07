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過年吃太多小心變胖！醫曝「9種熱量爆表零食」：多吃幾顆就是1碗飯

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師吳易儒整理了年節期間常見的9種熱量爆表零食，別讓體重控制在年初就破功。示意圖／ingimage
醫師吳易儒整理了年節期間常見的9種熱量爆表零食，別讓體重控制在年初就破功。示意圖／ingimage

農曆春節即將到來，不少人會和家人圍爐聚餐，待在家時難免會有嘴饞的時候，但吃太多小心年後發現自己體重多了好幾公斤。醫師吳易儒整理了年節期間常見的9種熱量爆表零食，別讓體重控制在年初就破功。

醫師吳易儒在粉專「芳療醫師 吳易儒 新竹雷射為整推薦 醫美 芳療 保養 身心靈」分享過年常見的「9種熱量爆表零食」，年節期間大家最愛聚在一起吃吃吃，於是年後就赫然發現爆肥n公斤，過年團聚時大餐難免，想控制體重可以先從零食下手。

花生糖562大卡

牛肉乾525大卡

麻荖504大卡

牛軋糖477大卡

沙其馬372大卡

鱈魚絲334大卡

豬肉乾329大卡

黑糖發糕231大卡

紅豆年糕225大卡

※以上皆為每100克所含之熱量

醫師提醒，這些零食多吃幾顆就是一碗飯的熱量，發糕、年糕這類高澱粉高熱量的食物，如果真的想吃一些感受年節氣氛，當天晚上可以少吃一碗飯做熱量控制，零食可以選擇烘焙海苔、水果、蒟蒻等低熱量低品項，以南瓜籽代替醬油瓜子降低熱量與納的攝取，這個過年讓我們一起守住體重、守住健康。

春節 農曆過年 龍年

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