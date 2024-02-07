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數十年前種下、火燒不盡的宜蘭武夷茶 獲比利時三星獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
武夷茶口感良好，一口就回甘，但製程不易，現在已經鮮少有人種植，黃子誠希望接下來將宜蘭特色的武夷茶推廣出去。記者陳敬丰／攝影
武夷茶口感良好，一口就回甘，但製程不易，現在已經鮮少有人種植，黃子誠希望接下來將宜蘭特色的武夷茶推廣出去。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星鄉茶農黃子誠過去3年以鳳梨香紅玉得到比利時iTQi最高等級的三星獎章，今年改推歷史更悠久的武夷茶，同樣獲得三星肯定，三星鄉長李志鏞贈匾。這批武夷茶樹在黃子誠父親年輕時就種下，經歷刀砍火燒堅挺數十年，未來將綻放出全新的生命力。

44歲的黃子誠從小在茶園長大，大學畢業後在外闖蕩一段時間，2009年返鄉接手父親黃仁來的事業，2019年創立新品牌宜紅茶苑。黃子誠2021年開始，以鳳梨香紅玉茶連續3年獲得比利時iTQi風味絕佳獎章三星評鑑，晉升為三星水晶獎。

黃子誠說，iTQi連續3年三星評鑑能得到水晶獎章、連續7年則是鑽石。鳳梨紅玉香拿到水晶獎，已完成階段性任務，沒必要拚到7年，接下來把重點放在武夷茶種。武夷茶不比近年改良的紅玉，日本時代以前就從大陸福建引進，過去一直是宜蘭的主力茶種之一，但現在已經越來越少。

宜紅茶苑的武夷茶樹是黃仁來年輕時就種植，已經數十年，他回憶起武夷茶沒落的年月，不得不將茶樹砍掉改種金萱，甚至要放火燒樹；神奇的是，武夷茶樹生命力頑強，竟然沒被燒光留了幾株，後來金萱茶樹沒了，武夷茶樹反而堅挺至今，成為這次蘭韻武夷茶的契機。

「我想要推廣真正有宜蘭特色的茶種」，黃子誠說，之後的目標，就是把宜蘭的武夷茶做出品牌、做出名氣。宜蘭武夷茶口感良好，喝下去會回甘，但製程不易，這次得到三星獎章是認真製茶的證明；不只紅茶，也會嘗試青茶、白茶、烏龍等品項。

李志鏞、三星地區農會總幹事李智遠等人今天到宜紅茶苑贈匾。三星鄉公所表示，三星水源純淨、溫濕度變化大，種出的茶夜特別清香，為了鼓勵、慶賀宜紅茶苑獲獎，初六起一周內，上班日都會在公所提供宜紅蘭韻武夷紅茶，歡迎鄉親一起來泡茶。

黃子誠過去3年以鳳梨香紅玉得到比利時iTQi最高等級的三星獎章，今年改推歷史更悠久的武夷茶，同樣獲得三星肯定。記者陳敬丰／攝影
黃子誠過去3年以鳳梨香紅玉得到比利時iTQi最高等級的三星獎章，今年改推歷史更悠久的武夷茶，同樣獲得三星肯定。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左）今到宜紅茶苑贈匾。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左）今到宜紅茶苑贈匾。記者陳敬丰／攝影

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