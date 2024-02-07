新北某美容業者無預警歇業搞消失 融資公司同意暫緩催款

新北市某美容護膚店在三峽土城都有據點，但有民眾指控，該店涉嫌「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成高利潤，事後卻倒閉，被害人更莫名其妙成為貸款人頭。新北市消保官表示，2家融資公司已同意在3月前，暫時不對辦理小額信貸會員催款，將與個別消費者確認堂數後，依比例計算應收或應退費用。

新北市議員林金結、林國春曾在1月23日舉行記者會，率領數十名被害者，指控某美容護膚店，號稱投資公司可獲6成高利潤，事後卻倒閉，被害人更莫名其妙成為貸款人頭，年關將近，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額超過2000萬，被害人逾120人。

消保官表示，該業者無預警歇業，衍生大量消費爭議，日前通知該業者及合作融資公司在2月1日接受行政調查。與會的仲信及和潤2家融資公司同意在今年3月底前，暫時不對辦理小額新用貸款的會員催款，並願意比照2016年案例，倒閉的學承電腦及威爾斯美語處理方式，與個別依接受服務比例計算應收或應退費用。

至於安朵妃時尚美學館則人去樓空，寄發之開會通知單遭退回而無人出席。消保官表示，該業者無預警歇業，涉嫌刑法詐欺取財罪之項姓負責人行蹤不明，已有受害者向警方報案，目前由警方偵辦中。

民事方面，消保官表示，消費者若是利用刷卡分期繳款者，得向發卡銀行申請列為「爭議款」；若是利用融資公司分期繳款者，消費者如持有業者服務紀錄等相關證明，得向融資公司確認接受服務比例後計算應收或應退費用。

如消費爭議仍未妥善處理，消費者得至行政院消費者保護會網站提出申訴，市府將會依循消費爭議申訴案件之程序處理，以保障消費者權益。

消保官呼籲，對於美容按摩等預付型商品，消費者應避免預付大量購買，此類業者通常難以提供履約保證，若購買應儘速使用完畢，切勿因貪圖便宜而大量購買，以免屆時業者倒閉而求償無門。