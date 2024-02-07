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新北再獲配2萬餘劑XBB疫苗 春節157家院所可接種

中央社／ 新北7日電
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影

新北市衛生局今天表示，國內COVID-19疫情持續且處流行期，打疫苗是最有效的預防方法；新北再獲中央配賦一批XBB疫苗共2萬餘劑已到貨，157家合約醫療院所春節期間開放接種。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告，依疾管署監測資料，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續且處流行期，社區主要流行病毒株為JN.1，併發症病例中，未曾接種XBB疫苗者占98%。

衛生局表示，打疫苗是最有效的預防方法，研究顯示現有XBB疫苗對目前流行的變異株都有保護力。新北再獲中央配賦一批疫苗共2萬8580劑已到貨，民眾可至合約醫療院所接種。

衛生局說，協調轄內157家合約醫療院所，分別於春節連假期間提供民眾COVID-19疫苗接種服務，除可隨到隨打外，也開放預約系統提供COVID-19疫苗預約接種服務。

衛生局說，春節期間活動聚會及國內外旅遊頻繁，增加感染風險，尤其，65歲以上長者為感染COVID-19高風險對象，感染後可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死。接種疫苗後約需2週才有保護力，及早接種及早保護。

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