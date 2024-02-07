台糖豬肉片中市食藥署複驗都檢出西布特羅 農業部：單一個案

針對台糖豬肉片，台中市食安處和衛福部食藥署，昨天各自複驗檢體，今天結果出爐均驗出西布特羅，農業部今再公布擴大清查台糖豬場檢驗結果，農業部次長杜文珍表示，有測到就是有測到，「但只有台中那盒肉有驗出」，再三強調包含上游飼料、中端飼養場狀況、後端同批肉品檢測都沒檢出，絕不是系統性問題，強調是單一個案。

杜文珍今主持「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會表示，台中市及食藥署複驗有驗出西布特羅，但農業部擴大清查台糖肉豬場的檢驗結果，包含豬隻毛髮、血清和飼料等201件樣本均未驗出瘦肉精，只有那一盒豬肉驗出，強調「就是單一個案」。

杜文珍說，西布特羅不是動物藥品，所以禁止進口，也不得製造販售，連在國外都取得不易，唯一只有出現在實驗室用的標準品；過去全球從未出現豬肉品檢出西布特羅案例，因為該藥品價格昂貴且取得不易，目前只有台中那一盒豬肉驗出，坦言有測到是事實，但就是單一個案，食藥署後續會找專家檢視，農業部也會配合。

杜文珍強調，這不是系統性問題，從上游飼料、中端飼養場狀況、後端同批肉品檢測都沒檢出；過去從未發生過只在豬肉品的特定部位發現西布特羅，藥物殘留若是經過血液循環，按照道理某部位有，全身上下都應該要有，但檢測毛髮就是沒檢測到，強調本案是特殊案例。

農業部畜牧司代理司長江文全說明，針對被驗出瘦肉精的台糖肉品生產管理溯源，該批下架肉品當天共有100頭豬隻分切，同批豬隻是在2022年11月1日出生，從人工乳、仔豬、中豬到出豬，進到屠宰場分切、包裝，都是同場「統進統出」，目前所有同批肉品檢測結果都零檢出，也排除交叉汙染的可能性。

江文全指出，農業部、衛福部及台糖公司均再檢送與台中市食安處所檢測的台糖同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部2件，台糖自行送驗1件至SGS檢測，總計7件皆未檢出乙型受體素。

江文全表示，台中市樣本經複驗仍驗出瘦肉精，農業部判定是單一個案，不是系統性問題，認為台糖使用西布特羅瘦肉精的機率是沒有的，至於單一個案的發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。

江文全說，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端監測，共同守護國人的食肉安全及權益。