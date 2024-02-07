快訊

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

冷氣團拜年「3區濕冷」非常有感！一表看完過年天氣變化

台糖豬肉片中市食藥署複驗都檢出西布特羅 農業部：單一個案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部今天上午舉行「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會，由農業部次長杜文珍（圖）說明抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，顯示皆未檢出，台糖梅花豬肉片應屬單一個案非系統性事件。記者許正宏／攝影
農業部今天上午舉行「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會，由農業部次長杜文珍（圖）說明抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，顯示皆未檢出，台糖梅花豬肉片應屬單一個案非系統性事件。記者許正宏／攝影

針對台糖豬肉片，台中市食安處和衛福部食藥署，昨天各自複驗檢體，今天結果出爐均驗出西布特羅，農業部今再公布擴大清查台糖豬場檢驗結果，農業部次長杜文珍表示，有測到就是有測到，「但只有台中那盒肉有驗出」，再三強調包含上游飼料、中端飼養場狀況、後端同批肉品檢測都沒檢出，絕不是系統性問題，強調是單一個案。

杜文珍今主持「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會表示，台中市及食藥署複驗有驗出西布特羅，但農業部擴大清查台糖肉豬場的檢驗結果，包含豬隻毛髮、血清和飼料等201件樣本均未驗出瘦肉精，只有那一盒豬肉驗出，強調「就是單一個案」。

杜文珍說，西布特羅不是動物藥品，所以禁止進口，也不得製造販售，連在國外都取得不易，唯一只有出現在實驗室用的標準品；過去全球從未出現豬肉品檢出西布特羅案例，因為該藥品價格昂貴且取得不易，目前只有台中那一盒豬肉驗出，坦言有測到是事實，但就是單一個案，食藥署後續會找專家檢視，農業部也會配合。

杜文珍強調，這不是系統性問題，從上游飼料、中端飼養場狀況、後端同批肉品檢測都沒檢出；過去從未發生過只在豬肉品的特定部位發現西布特羅，藥物殘留若是經過血液循環，按照道理某部位有，全身上下都應該要有，但檢測毛髮就是沒檢測到，強調本案是特殊案例。

農業部畜牧司代理司長江文全說明，針對被驗出瘦肉精的台糖肉品生產管理溯源，該批下架肉品當天共有100頭豬隻分切，同批豬隻是在2022年11月1日出生，從人工乳、仔豬、中豬到出豬，進到屠宰場分切、包裝，都是同場「統進統出」，目前所有同批肉品檢測結果都零檢出，也排除交叉汙染的可能性。

江文全指出，農業部、衛福部及台糖公司均再檢送與台中市食安處所檢測的台糖同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部2件，台糖自行送驗1件至SGS檢測，總計7件皆未檢出乙型受體素。

江文全表示，台中市樣本經複驗仍驗出瘦肉精，農業部判定是單一個案，不是系統性問題，認為台糖使用西布特羅瘦肉精的機率是沒有的，至於單一個案的發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清。

江文全說，迄今各項檢驗結果都證明國產豬肉衛生安全，顯示國產豬肉衛生安全無虞，請國人安心選購國產優質豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端監測，共同守護國人的食肉安全及權益。

台糖 瘦肉精 西布特羅 豬肉

延伸閱讀

肉品驗證確有瘦肉精！ 食藥署：僅一包檢出

台糖肉片複驗檢出西布特羅 綠委：各種可能性都要研判

瘦肉精複驗出西布特羅0.002ppm 中市：核心價值就是保護市民

影／台中市複驗台糖豬 確定含微量瘦肉精西布特羅

相關新聞

冷氣團拜年3區濕冷非常有感！ 一表看過年天氣變化

明天就是小年夜，年假假期開始，但冷氣團來拜年，陪大家圍爐，天氣要開始下雨轉濕涼了。

疑食物中毒！高雄吃到飽餐廳今突停業1天 衛生局採檢中

高雄一名消費者為了今晚與友人聚餐，提早預訂饗食天堂高雄夢時代店，不料昨晚突然接獲業者通知，說今天在衛生局要求下停業1天，...

農曆春節將至返鄉車潮爆量　花蓮多處要道增設測速相照

春節連假即將展開，預計將有大量返鄉車潮，花蓮警方加強交通疏導，除了在交通熱點安排警力疏導，在台9線、台11線等重要幹道也...

台糖豬肉片中市食藥署複驗都檢出西布特羅 農業部：單一個案

針對台糖豬肉片，台中市食安處和衛福部食藥署，昨天各自複驗檢體，今天結果出爐均驗出西布特羅，農業部今再公布擴大清查台糖豬場...

診所感冒病患看不完 醫：過年後再掀一波疫情

新冠、類流感疫情上周雙雙達到最高峰，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，目前新冠、流感等疫情都處於高原期。中華民國基層醫療協會...

懶人包／過年搶蘋果特價！STUDIO A抽iPhone、MacBook折扣優惠 德誼數位買福袋搶1元Apple大全配

過年正是買蘋果（Apple）相關產品好時機！聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理2大蘋果授權經銷商STUDIO A和德誼數位Data Express過年期間的優惠活動。STUDIO A消費滿額可抽iPhone 15、或直接買iPhone 15獲得14次抽獎機會；德誼數位則推出福袋，有機會以1元價格帶走價值10萬元的「Apple大全配」，除此之外，2家都有蘋果產品的折扣優惠，帶你來一次掌握活動！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。