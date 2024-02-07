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「人車平等根本台式鄉愿！」 他貼1圖直言：行人之於車輛就是交通弱者

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣交通亂象近年來引發熱議。 圖／聯合報系資料照片
台灣交通亂象近年來引發熱議。 圖／聯合報系資料照片

近幾年來台灣交通議題吵得沸沸揚揚，行人地獄、機車亂竄、汽車亂停等問題層出不窮，而針對不少人高喊「人車平等」、「互相尊重」，時常關注台灣交通亂象的FB粉專《我是台灣行人》分享了「交通階層」（Traffic Hierarchy）概念，透過確立交通優先性階層，以檢視道路環境的公平性。

《我是台灣行人》近日上傳一則貼文，其中分享了「交通階層」（Traffic Hierarchy）概念，或就圖像稱為交通金字塔，他在一份日文資料中看到，後來發現網上已經有很多英文的相關資料，對此他感嘆，「有時不免感到身為後進國的悲哀，這些觀念都已經發展甚至落實多久，我們還在慢慢等它一站兩站三站旅行進台灣。」

資料提到，「交通金字塔」是用來檢視道路環境的公平性。若將道路視為一個小型社會，由行人、自行車、客車和卡車等組成，則維持社會的秩序與禮儀即是所有人的職責。然而，從速度和質量等物理量看來，行人和車輛並不對等。為了糾正物理上的不平等，必須優先考慮到所謂的「交通弱者」在物理上的先天不利，而這種「交通弱者優先性」便是一套階層。

文章中解釋，所謂的交通優先性依序為行人、自行車、公共交通車輛、商用車輛、多乘客車輛、單乘客車輛，其中作為有血肉的行人優先等級最高，因為他們的身體最容易受到傷害，其次是自行車，接著是公共性程度高的公共交通工具，如公車或路面電車，再來是送貨車、計程車等商業用車輛，最後是複數名乘客的自用車，以及公共性程度最低的單人的自用車。

對此，《我是台灣行人》分析，若是將此概念套用到臺灣，還需要考量到機車，以及作為商業用途，但體積與質量等物理量都不低的卡車、貨車等是否必須優先，他認為，細節都可以調整，不過首要目的是確立階層的存在，並強調行人之於車輛就是「交通弱者」的地位，他也指出，車輛駕駛人的義務是保護脆弱的用路人，而不是反過來侵害，「愛喊什麼『人車平等』、『互相尊重』，只是完全昧於現實的台式鄉愿」。

日本 行人地獄 金字塔

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