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高強度交管！武陵場櫻花季明登場 全靠這張通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，農場表示，目前紅粉佳人、昭和櫻已有綻放，陸續進入最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，農場表示，目前紅粉佳人、昭和櫻已有綻放，陸續進入最佳賞花期。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，為期22天，農場聯外道路「中124線」將實施高強度交通管制，除已在場內預訂住宿的車輛可憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入，呼籲遊客注意。農場表示，目前紅粉佳人、昭和櫻已有綻放，陸續進入最佳賞花期。

武陵農場表示，目前場內山櫻花全盛開，上萬棵、最大亮點的紅粉佳人、昭和櫻已有花朵搶先綻放，遊客在桃花莊前搶先欣賞；若未受降雨影響，預計花況可到2月底，至於位於北處、海拔較高的露營區，花況將更晚盛開。

公路局與武陵農場等相關單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大疏運措施，未持通行證的遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，計有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線，建議事先購買預售票，以免舟車勞頓。

管制期間內，除已預定住宿的旅客須下載車輛通行證，才可憑證入園，管制期間散客車輛一律禁止入園，以維護場內通行安全與賞花品質。

為維護花季及春節期間治、交安，和平警分局於昨在武陵遊客中心前，設置機動派出所，即時提供民眾各項交通、治安宣導諮詢及服務，員警藉闖關遊戲與民眾互動，寓教於樂，提醒民眾賞花之餘，注意交通安全及識詐、反毒新知。

警方呼籲，高山出遊前應注意天氣預報及路況資訊，冬季輻射冷卻效應，高海拔地區，如發現路面亮光可能是結冰，請降檔減速慢行，以免車輛打滑。

武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，農場表示，目前紅粉佳人、昭和櫻已有綻放，陸續進入最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，農場表示，目前紅粉佳人、昭和櫻已有綻放，陸續進入最佳賞花期。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，為期22天，農場聯外道路「中124線」將實施高強度交通管制，除已在場內預訂住宿的車輛可憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季期明起至本月29日登場，為期22天，農場聯外道路「中124線」將實施高強度交通管制，除已在場內預訂住宿的車輛可憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 賞花

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