年節前嘉義市果菜市場交易熱絡供貨充足 這些水果價格上漲

雲嘉南最大的水果批發市場、嘉義市果菜批發市場，年節前交易熱絡，量價齊揚，許多民眾到市場選購水果禮盒，果菜市場說，年節水果供應平穩，因氣候影響果品產量較少，國產柑橘、棗子、釋迦, 香蕉、洋香瓜、小番茄等價格，較往年上揚約1成左右；果菜市場大年初一至初五休市，初六開市。

果菜市場為穩定市場行情，帶動買氣，推廣進口及國產水果禮盒作為年節伴手禮，開賣「春節水果禮盒」，嘉市區2件以上免費配送，配送至9日截止。市場青果到貨量較平日增加約2成左右，每日約120噸，較往年同期變動不大，整體水果價格尚稱平穩。

承銷商、水果攤商及農民特別忙碌，載運水果貨車進出市場，陳姓承銷商說，年節前買氣不錯，蘋果、棗子、洋香瓜、櫻桃、茂谷柑是熱門送禮水果；王姓市民說，來市場選購水果，進口、國產種類多，價格實惠。

嘉市果菜市場占地約1.6公頃，交通便利、果品齊全、產地直銷、價格便宜、環境乾淨及停車方便等特色，是嘉雲及台南市新營以北等地區，規模最大的在地新鮮水果批發交易平台，市場強化水果網購平台，讓新鮮水果可以藉由網路行銷至全台灣各地。