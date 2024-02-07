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年節前嘉義市果菜市場交易熱絡供貨充足 這些水果價格上漲
雲嘉南最大的水果批發市場、嘉義市果菜批發市場，年節前交易熱絡，量價齊揚，許多民眾到市場選購水果禮盒，果菜市場說，年節水果供應平穩，因氣候影響果品產量較少，國產柑橘、棗子、釋迦, 香蕉、洋香瓜、小番茄等價格，較往年上揚約1成左右；果菜市場大年初一至初五休市，初六開市。
果菜市場為穩定市場行情，帶動買氣，推廣進口及國產水果禮盒作為年節伴手禮，開賣「春節水果禮盒」，嘉市區2件以上免費配送，配送至9日截止。市場青果到貨量較平日增加約2成左右，每日約120噸，較往年同期變動不大，整體水果價格尚稱平穩。
承銷商、水果攤商及農民特別忙碌，載運水果貨車進出市場，陳姓承銷商說，年節前買氣不錯，蘋果、棗子、洋香瓜、櫻桃、茂谷柑是熱門送禮水果；王姓市民說，來市場選購水果，進口、國產種類多，價格實惠。
嘉市果菜市場占地約1.6公頃，交通便利、果品齊全、產地直銷、價格便宜、環境乾淨及停車方便等特色，是嘉雲及台南市新營以北等地區，規模最大的在地新鮮水果批發交易平台，市場強化水果網購平台，讓新鮮水果可以藉由網路行銷至全台灣各地。
市場為提升檢驗蔬果殘留藥物效能，設置雲嘉南第一間設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室，為食安嚴謹把關，果菜市場總經理謝宗桓說，檢驗室落實食安五環：「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」及「全民監督食安」目標，監測進場農產品農藥殘留量，為滿足各界及機關檢驗需求，服務擴及消費戶、午餐團膳採購單位、超市、量販店等，提供付費檢驗服務。
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