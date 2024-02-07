吳德榮：大小年夜很濕冷下探10度 初一轉晴至初五
明天就是小年夜，但變天了，大陸冷氣團將報到，全台逐漸轉濕冷，採辦年貨及交通要小心。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，大小年夜天氣很濕冷，下探10度，初一轉晴至初五。
吳德榮指出， 今天北部、東半部偶有局部短暫雨，北台涼冷，中南部舒適微熱、早晚涼；下午起鋒面逐漸接近，降雨增多，晚起氣溫漸降。各地區氣溫：北部12至20度，中部13至28度，南部16至30度，東部14至27度。
小年夜、除夕(8、9日)鋒面影響，降雨範圍擴大至中部，南部亦有局部短暫雨機率，除夕晚起降雨逐漸減緩。小年夜、除夕氣溫逐日降，愈來愈濕冷，要注意保暖；冷空氣達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。3200公尺以上高山有降雪機率。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，大年初一(10日)西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨亦逐漸停歇，初二(11日)晨因「輻射冷卻」加成，氣溫降至最低，部分平地10度以下，有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義(台北觀測站≦12度)的機率。
他表示，大年初二白天起至初五(14日)，受「大陸高壓」東移影響，天氣持續晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天陽光下舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。
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