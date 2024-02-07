達美樂披薩醬含致癌物 退運銷毀逾19噸

衛福部食藥署昨公布，進口「達美樂披薩醬」檢出致癌物質「環氧乙烷」，依規定醬料類不得檢出，判定為不合格。食藥署副署長林金富表示，進口商為台灣可果美公司，本次檢出每公斤含一點三ｐｐｍ，違規品項逾十九公噸，將全數退運或銷毀。

對此，達美樂緊急發表聲明，強調已立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。

林金富說，目前規定醬料類產品不得檢出「環氧乙烷」，台灣可果美自美國輸入的達美樂披薩醬中，檢出每公斤殘留農藥「環氧乙烷」一點三ｐｐｍ，判定不合格，該業者和品項近六個月首次發生不合格，將會提高邊境查驗強度。

知名進口乾酪、冰淇淋、調味粉等品項陸續被檢出「環氧乙烷」，林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷、戴奧辛、多氯聯苯均為一級致癌物，證實會使人類致癌。「環氧乙烷」在工業、醫療上可做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但我國並未允許該款農藥使用。