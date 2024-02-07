聽新聞
test
0:00 / 0:00

達美樂披薩醬含致癌物 退運銷毀逾19噸

聯合報／ 記者賴昀岫陳睿中／台北報導
台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm。圖／食藥署提供
台灣可果美公司進口的達美樂披薩醬，檢出每公斤殘留農藥環氧乙烷1.3ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署昨公布，進口「達美樂披薩醬」檢出致癌物質「環氧乙烷」，依規定醬料類不得檢出，判定為不合格。食藥署副署長林金富表示，進口商為台灣可果美公司，本次檢出每公斤含一點三ｐｐｍ，違規品項逾十九公噸，將全數退運或銷毀。

對此，達美樂緊急發表聲明，強調已立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品。

林金富說，目前規定醬料類產品不得檢出「環氧乙烷」，台灣可果美自美國輸入的達美樂披薩醬中，檢出每公斤殘留農藥「環氧乙烷」一點三ｐｐｍ，判定不合格，該業者和品項近六個月首次發生不合格，將會提高邊境查驗強度。

知名進口乾酪、冰淇淋、調味粉等品項陸續被檢出「環氧乙烷」，林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷、戴奧辛、多氯聯苯均為一級致癌物，證實會使人類致癌。「環氧乙烷」在工業、醫療上可做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但我國並未允許該款農藥使用。

披薩 達美樂 食藥署

延伸閱讀

台糖瘦肉精案遭疑未查廠？食藥署：連2天實地了解

圖表看時事／台糖爆瘦肉精 哪個關卡出問題？圖解豬肉產製流程、稽查機制

台糖梅花豬肉驗出含瘦肉精 最新回收數量不到200包

消費者可至原購買通路退貨台糖梅花肉片，圖解速懂「西布特羅（Cimbuterol）」豬肉片的問題

相關新聞

新冠、類流感 估年後又有高峰

新冠、類流感疫情上周雙雙達到最高峰。根據疾管署統計，新冠肺炎上周新增五六七例，死亡病例新增六十五例，創下近五個月以來新高...

達美樂披薩醬含致癌物 退運銷毀逾19噸

衛福部食藥署昨公布，進口「達美樂披薩醬」檢出致癌物質「環氧乙烷」，依規定醬料類不得檢出，判定為不合格。食藥署副署長林金富...

西灣蔣公行館修復 日治溫水浴池再現

中山大學內的高雄市定古蹟「西灣藝廊」（西子灣蔣介石行館），經過五四○天修復，昨以「三六○藝文空間」之名重新啟用。

除夕下探10度 初四才會回暖

春節連假將至，中央氣象署表示，今年春節將是先濕冷後回暖的天氣型態，受到大陸冷氣團、華南雲雨區東移影響，全台天氣濕濕冷冷，...

春節國旅寒冬 墾丁訂房僅6成

屏東墾丁過去總是掀起春節搶房熱，是國旅重要指標，但春節七天連假，整體訂房率僅約六成，而往年都滿房的大年初一至初三，今年平...

春節搭國道客運返鄉出遊 票價85折優惠

春節連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路局為疏解道路交通壅塞，鼓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。