新冠、類流感 估年後又有高峰

新冠、類流感疫情上周雙雙達到最高峰。根據疾管署統計，新冠肺炎上周新增五六七例，死亡病例新增六十五例，創下近五個月以來新高；類流感就診人次則有十二點三萬，為近十年同期次高。疾管署發言人羅一鈞示警，春節、開學後，疫情可能再度上升，將出現較緩和的兩波高峰。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次為十二點三萬人次，較前一周上升，為近十年同期次高。另增卅例流感併發重症、八例死亡。

本流感季自去年十月一日至今年二月五日，累計四三五例流感併發重症個案，近六成為六十五歲以上長者，八成四未接種流感疫苗；至於死亡，則有七十一人未接種流感疫苗。

新冠疫情方面，上周增新冠併發症五六七例、死亡六十五人，近四周以來，本土ＪＮ．１變異株占比已升至百分之六十四，成為國內社區新冠主流病毒株。

疾管署原先預估，這一兩周新冠疫情處於高峰，單日就醫人數上看一點五萬人，但可能因天氣回暖、民眾疫苗打氣提升，群體免疫力提高等因素，實際感染人數下修約九千六百人，推測應是ＸＢＢ疫苗接種情況踴躍，加上天氣變暖有關。

羅一鈞說，ＸＢＢ疫苗打氣明顯上揚，上周十九點七萬人接種，創下去年九月底開打以來的單周紀錄。ＸＢＢ新冠疫苗迄今累計接種一六七點二萬人次、Novavax ＸＢＢ疫苗十七點九萬人次。

目前Novavax仍剩卅萬劑，莫德納則有四五五萬劑。

疾管署多項監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區傳散，而新冠、流感等疫情仍處高原期。

羅一鈞表示，春節以及後續的開學、燈會等活動，人流的聚集預期會導致呼吸道疫情上升，預測開學後的一周開始，流感跟新冠疫情又會再有一波上升。民眾如果出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請務必盡速就醫。

羅一鈞表示，春節期間共有一五六醫療院所於初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，有需要者可至疾管署全球資訊網「春節防疫專區」及各縣市衛生局網站查詢。