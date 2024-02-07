YouBike 2.0E騎人行道 桃開放、新北禁

桃園市YouBike 2.0E電動輔助車2月起陸續上路，年底前預估將達1500輛，並開放騎乘至雙北市租還，不過，2.0E最高時速25公里，相對新北市境內禁止在人行道騎乘，桃園暫未跟進；有議員憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。桃園市交通局昨回應，將持續觀察，若有必要將調整作法。

桃園市啟用YouBike2.0E，初步規畫投入600輛分散在400多個站點，預計年底前會達到1500輛，民眾在桃園市租用後，可騎乘至雙北市在一般2.0車柱借還，並以桃園市費率計費。

由於電輔車時速最高可達25公里，擔心影響行人安全，新北市交通局上周宣布，YouBike2.0E在新北市境內禁止騎乘上人行道，違者罰1200元至3600元。桃園市府則考量在地人行道面積不如雙北，暫不跟進。

議員陳雅倫昨指出，電輔車若無規範，恐造成人車爭道，若小朋友或長輩走在人行道上遭撞，後果不堪設想；且桃園與新北同屬一個生活圈，兩市法規不同，除安全有疑慮，也會造成民眾混淆。

議員李宗豪要求桃市府進一步規範電輔車，並多宣傳電輔車不能騎上人行道，桃園的人行道應設立禁騎電輔車的標示，保障行人安全。

交通局長張新福說，據微笑單車公司統計，去年桃園YouBike事故共225件，以騎乘次數1344萬8618來看，事故率僅0.0017%，基本上YouBike發生事故的機率微乎其微。

張新福說，桃園人行道確實較窄小、面積也不多，單車大多騎在一般車道上，因此暫不跟進新北作法；由於YouBike 2.0E剛上路，會持續觀察，有必要會再與新北市府協調。

台北市交通局昨表示，預估今年11月引進1000輛YouBike2.0E，布點在山坡較多或跨市橋梁等處；新竹縣長楊文科昨說，竹北市西區今將啟用13站YouBike 2.0站點，首批2.0E電輔車210輛也同步上路。新北市預計下半年也會引入YouBike2.0E，數量尚在討論。

北市與竹縣若在有掛「人車共道」標誌牌面或畫設「自行車專用道」，可騎乘電輔車，一般較窄、只供行人行走的人行道不能騎乘，違者也將開罰。