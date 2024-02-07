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健康你我他／先生改飲食壞習慣 一起運動管理健康

聯合報／ 文／今英（新北新莊）
新的一年，祈願先生能夠早日改掉不良的飲食習慣，規律運動做好健康管理。圖／今英提供
新的一年，祈願先生能夠早日改掉不良的飲食習慣，規律運動做好健康管理。圖／今英提供

好幾年沒爬山了，不久前，我和先生結伴去爬基隆市郊的紅淡山。從銘傳國中旁的登山步道入山，沿著石階拾級而上，不一會兒，先生就有些落後；山路愈來愈陡，爬著爬著先生竟不見蹤影，我站在原地等，過了許久他才氣喘吁吁地出現。

回想過去，每次我們爬山，先生總是健步如飛，一馬當先，殿後的永遠是體力較差的我。曾幾何時，落後的人變成是他，令我有些訝異與擔心。

數年前健檢發現，我有骨質疏鬆與壞膽固醇偏高問題後，我開始改變飲食習慣且規律運動。平日飲食力求營養均衡，盡量吃原形食物，避開動物性脂肪、加工和高膽固醇的食物；每天服用一粒鈣錠，早晚喝一杯低脂鮮乳，傍晚健走半小時後，再喝一杯無糖豆漿。經過多年的努力，骨質密度由-4.6漸漸接近分水嶺-2.5，不再經常腰痠背痛；壞膽固醇也由168降至152mg/dl。

反觀先生，因為身體沒有明顯毛病而疏忽日常保健，飲食喜歡重鹹口味，兩餐之間經常甜點和飲料不斷，也不常運動，還屢勸不聽。

展望新的一年，祈願先生能夠早日改掉不良的飲食習慣，多吃天然食材，少鹽少糖，並且規律運動，以鍛鍊強健體魄；而我自己也要持續努力提升骨本、降低血脂。但願我們都能做好健康管理，遠離病痛，自在生活。

膽固醇 運動

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