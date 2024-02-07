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正確使用兒童安全座椅 降7成受傷風險

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

快過年了，不少民眾會返鄉團聚或出門走春。國健署長吳昭軍提醒，若有兒童隨行，家長應替兒童安裝好兒童座椅，可以降低意外發生時73%兒童頸部衝擊力。

隨著新年到來，家庭返鄉與出遊車流大幅增加，吳昭軍說，汽車上除了大人要繫好安全帶之外，若有兒童隨行，依年齡跟體重規範，應正確使用安全座椅或安全帶，包括攜帶式嬰兒床、後向幼童用座椅等，確保行車安全，一路平安返家。

根據研究指出，行車時兒童正確使用安全座椅，可以降低73%兒童頸部衝擊力，且相較於兒童僅使用安全帶，可降低7成以上受傷的風險。家長應謹記兒童汽車安全座椅使用的3大要訣，讓每個家庭都能平安快樂地度過佳節。

1.正確選擇：依據孩子的年齡、體重，選擇合適的汽車安全座椅。2歲以下的嬰幼兒，應選擇安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅；2至4歲且未滿18公斤的兒童，應坐於車輛後座的幼童用座椅，優先選擇後向式座椅。

2.正確安裝：依照汽車安全椅產品說明書所示方式，確保安全椅牢固地固定在車內，並盡可能將安全椅安裝於後座中間，為車輛中最安全的位置。

3.正確使用：每個安全椅僅能乘坐一位兒童，家長必須確保安全帶有正確繫緊，並與兒童身體保留一指寬的空隙。定期檢查並依照孩子的成長適時調整安全帶的鬆緊。若天氣寒冷需額外給寶寶保暖衣物，應避免穿著羽絨外套乘坐安全椅，建議寶寶乘坐安全椅後，再將外套蓋在身上的方式，以防外套布料光滑造成嬰兒滑脫。

國健署社區健康組長李嘉慧說，春節返鄉民眾增加，若開車載兒童上路務必配備兒童座椅，後座須有一名大人陪同，避免小孩掙脫座椅等情形發生時，車輛仍行駛在高速公路上無法臨停，造成行車危險。

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