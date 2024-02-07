健康主題館／運動突然眼前一黑 竟是麩質過敏引發

● 麩質過敏不只腸胃症狀 可能頭痛、關節痛

● 部分患者因為「運動」而出現麩質過敏反應

● 找尋過敏原應檢測免疫球蛋白E（IgE）

歐美國家許多人出現「麩質不耐症」，興起「無麩質飲食」，台灣近年無麩質飲食也愈來愈多。台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔表示，麩質過敏的症狀較不明顯，常見腸胃道不適症狀，其餘非典型症狀有頭痛、關節痛等，而麩質過敏有一特殊之處，有些患者因為「運動」而出現麩質過敏反應。

一位30多歲陳姓男子，下班後準備跑步運動，運動前先吃了一塊麵包，避免待會兒運動血糖過低，沒想到運動前吃麵包的舉動，竟讓他後來跑不到10分鐘，眼前突然一片漆黑，疑似過敏性休克的反應。他休息幾分鐘後，雖然馬上恢復正常，但他長年飽受鼻過敏困擾，直覺稍早的反應是食物引起的過敏症狀，就醫抽血後果真被他料中，是麵包中的麩質誘發過敏。

林子閔指出，麩質存在於小麥、大麥、黑麥中的一種蛋白質，在台灣的飲食中，幾乎難以避開麩質，舉凡麵粉製成的食物，如麵包、PIZZA、麵條、啤酒等都有麩質的存在，由於麩質具有黏著劑的效果，也被食品加工業者廣泛使用，如沙拉醬、糖果、午餐肉等，其餘還包括醬油、玉米燕麥、肉汁、能量棒、洋芋片、薯條等，甚至還有些業者會將麩質水解製成化妝品。

麩質過敏分3大類型

第一類：有遺傳性自體免疫失調症，患者接觸麩質時，體內的免疫系統會攻擊小腸，導致腸粘膜發炎，小腸絨毛無法吸收養分，引起「乳糜瀉」症狀，吃到麩質就拉肚子，患者通常小時候就會被發現，同時會有嚴重骨鬆，如果沒有及早診斷、戒斷麩質，後續可能會出現代謝異常、神經系統病變等問題。

第二類：「非乳糜瀉體質」的人，接觸到麩質不會腹瀉，但會出現頭痛、疲勞、關節痛等症狀，由於太難與其他疾病症狀辨別，患者常會先到神經內科做檢查，多年後才發現是麩質過敏。

第三類：對小麥的麩質過敏，這類患者接觸麩質後運動，會引發蕁麻疹、嘴唇紅腫，嚴重易導致過敏性休克，相較於其他二類致命。

麩質會導致人體過敏，主要是麩質中的兩種物質「Gliadin」及「Glutenin」，林子閔說，如果經檢查確認是麩質過敏的患者，可以採取無麩質飲食，症狀會明顯改善，建議可以採取只吃原型食物的方式，多可趨吉避凶。

長期忍耐恐變慢性發炎

無論是麩質過敏或是國人常見的塵蟎過敏、帶殼蝦蟹過敏等都會引發身體「慢性發炎」，林子閔表示，很多過敏兒認為過敏反應「痛不致死」而長期忍耐，卻易演變成慢性發炎，出現易累、皮膚愈來愈粗、支氣管愈來愈差等症狀。其實，只要有過敏症狀出現，就該好好就醫，採取長期、穩定控制的策略，避免慢性發炎影響到其他器官。

過敏原檢測，建議檢測免疫球蛋白E（IgE），不建議檢測免疫球蛋白G（IgG），林子閔說，IgG是檢測人體對抗過敏原後產生的抗體，身體已經打過一仗產生的抗體，不代表身體對該過敏原過敏，僅能證明身體與其對抗過，檢驗該項目「不具任何意義」。

報告應找醫師協助判讀

林子閔說，檢測過敏原後，民眾千萬不要自己判讀過敏原報告，報告中有紅字不是代表「不能碰」或「絕對不要吃」，過敏反應是有彈性的，特別是小孩免疫系統尚未完全健全，反而不斷接觸過敏原，再次檢測可能就沒有過敏問題，因此必須由醫師協助判讀。