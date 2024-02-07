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國道返鄉車潮 最快明上午湧現

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

春節將至，高速公路局預估國道將出現出遊及返鄉車潮，南向車潮最早將於明天、小年夜上午湧現。高公局指出，今年春節車流量跟往年同期差異不大，南向尖峰在初二、北向在初四，雙向最大量可能在初二、初三，約一三五百萬車公里。

高公局長趙興華也提醒，過去春節，初一到初五平均事故有兩百件，去年就有一九七件，為平日二點四倍以上，另外這次春節天氣狀況是重點，預計前幾天有降雨情形，已請公警局協助事故排除。

高公局表示，春節初一到初三上午主要為南向壅塞，包括國一新竹、國三大溪至關西、台中至彰化路段；初三下午到初五整天為北向壅塞，包括國一彰化至台中、苗栗至新竹等，其中苗栗至新竹更可能壅塞至深夜。

另外，國五初一至初三主要是南向石碇至頭城壅塞，初二至初五是頭城到坪林較壅塞。

高公局也說，初三、初四每天下午一時至晚間六時於國一北向下營系統至頭份、國三北向官田系統至竹南各交流道入口，初二至初五每天下午一時至晚間六時於國五北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道等，實施高乘載管制；部分路段則實施匝道封閉，用路人上路前可多利用一九六八做查詢。

新竹 春節 高公局

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