春節國旅寒冬 墾丁訂房僅6成

屏東墾丁過去總是掀起春節搶房熱，是國旅重要指標，但春節七天連假，整體訂房率僅約六成，而往年都滿房的大年初一至初三，今年平均訂房率也只有八成，小琉球更跌到僅三成多，也讓業者忍不住大嘆，今年是近年罕見的「國旅寒冬」，主因是疫後出國旅遊潮，加上春節房價全年最高和春節旅遊屬性轉往都會區旅店。

根據觀光署截至一月廿二日統計，春節前六天全台訂房率僅近四成三，和往年相比，整體訂房率下降百分之一點四六，其中國旅熱點，如台南、花東都僅五成左右，至於屏東則只有三成七。

「每下愈況，但沒想到會這麼差！」墾丁某五星級飯店主管說，去年疫情解封後，出國旅遊增加，墾丁旅遊人潮明顯衰退，暑假旺季就衰退四成，本來就對今年春節住房率有不好的預感，但沒想到連往年搶破頭的除夕至大年初三，今年訂房率也只有五成至八成。

觀光業界初估，今年春節初一至初三，包括墾丁福華等度假飯店訂房率約八成，部分甚至只有六、七成，和疫情前，春節前二個月早就訂滿的熱況大相逕庭，連假其他日期的訂房率也僅三至六成。民宿也一樣，墾丁核心區民宿稍好，區外平均不到五成，業者形容是「國旅寒冬」。小琉球觀光發展協會理事長許博翰說，春節訂房慘到大家都不敢相信。

墾丁旅宿業者分析，疫後湧現出國旅遊熱潮，到墾丁的國際旅客也比過去萎縮，且墾丁房價在春節期間是全年最貴，加上近年物資上漲，觀光區消費降不下來，部分遊客選擇價格相對低的都會區旅店，種種因素造成墾丁春節連假的住房率下滑。

據墾丁國家公園統計各遊憩區遊客人數，去年墾丁地區旅遊人次二六二萬餘人，較疫情期間、二○二二年成長不到十萬人，比疫情前二○一九年的四百萬人次，幾乎腰斬。

屏東縣政府交旅處表示，國門大開後，海外旅遊熱潮排擠國旅市場，將持續規畫新景點，強化服務設施吸客。