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今晚起雨勢由北而南襲全台 「春節這日」最冷下探10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象署指出，今晚到明白天，降雨由北而南漸擴；明晚雨勢更明顯，入夜後全台有雨，中部以北相對明顯，估明入夜至小年夜雨最大，各地有雨至除夕，初一才轉乾。聯合報系資料照
氣象署指出，今晚到明白天，降雨由北而南漸擴；明晚雨勢更明顯，入夜後全台有雨，中部以北相對明顯，估明入夜至小年夜雨最大，各地有雨至除夕，初一才轉乾。聯合報系資料照

春節將至，中央氣象署指出，今晚到明白天，降雨由北而南漸擴；明晚雨勢更明顯，入夜後全台有雨，中部以北相對明顯，估明入夜至小年夜雨最大，各地有雨至除夕，初一才轉乾。除夕至初一相對低溫，北部、宜蘭低溫下探10度，高溫僅約14度；中南部低溫13度，高溫也僅15至20度；初四起各地才明顯回溫至20度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前華南雲雨區逐漸接近台灣，今天入夜後，北部地區有雨；明天白天起，降雨漸由北往南擴展，入夜後全台有雨，尤其中部以北雨勢明顯；此外，迎風面東北部，包括宜蘭、基隆北海岸，亦有較大雨勢，明天入夜後也有打雷機率。

他說，明晚起雨勢明顯，將一路影響至除夕，各地局部短暫雨，直到除夕白天，除了迎風面地區，其他地區雨勢漸緩，但仍有降雨機率。

曾昭誠說，周三入夜至周四小年夜雨勢最大，中部以北相對劇烈，其中基隆北海岸、大台北山區達大雨等級；迎風面地區雨勢持續，累積到大雨，中部以北則是降雨較強烈，但估一陣就過去。

初一天氣轉乾，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、北部山區有雨。初二起至初四，雨勢明顯減緩，剩下東半部零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，曾昭誠指出，明天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地將逐漸降溫，不過白天降溫還沒那麼快，明晚起轉趨明顯，北部、宜蘭先受影響，其他地區溫度也會漸降。

他指出，除夕至初一，是未來一周相對低溫時間點，屆時北部、宜蘭低溫10至11度，高溫也僅14度；中南部低溫13至14度，高溫也只有15至20度。初二各地約14至15度；初三約18至20度；初四起，各地才會明顯回溫至約20度。

曾昭誠也說，周三至初一上午，中部以北3000至3500公尺以上高山，可能下雪。另外，初五至初六，馬祖易有低雲或霧，留意能見度受影響。

除夕至初一相對低溫，北部、宜蘭低溫下探10度，高溫僅約14度；中南部低溫13度，高溫也僅15至20度；初四起各地才明顯回溫至20度。圖／中央氣象署提供
除夕至初一相對低溫，北部、宜蘭低溫下探10度，高溫僅約14度；中南部低溫13度，高溫也僅15至20度；初四起各地才明顯回溫至20度。圖／中央氣象署提供
今晚到明白天，降雨由北而南漸擴；明晚雨勢更明顯，入夜後全台有雨，中部以北相對明顯，估明入夜至小年夜雨最大，各地有雨至除夕，初一才轉乾。圖／中央氣象署提供
今晚到明白天，降雨由北而南漸擴；明晚雨勢更明顯，入夜後全台有雨，中部以北相對明顯，估明入夜至小年夜雨最大，各地有雨至除夕，初一才轉乾。圖／中央氣象署提供
周三入夜至周四小年夜雨勢最大，中部以北相對劇烈，其中基隆北海岸、大台北山區達大雨等級。圖／中央氣象署提供
周三入夜至周四小年夜雨勢最大，中部以北相對劇烈，其中基隆北海岸、大台北山區達大雨等級。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 小年夜 春節 除夕

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