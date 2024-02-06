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避免兒童頑固型便秘 醫師建議增加每日運動量

中央社／ 台中6日電
為避免孩子因兒童頑固型便秘就醫，醫師建議家長協助孩童養成良好的飲食與排便習慣、增加每日運動量，降低便秘風險。示意圖／ingimage
為避免孩子因兒童頑固型便秘就醫，醫師建議家長協助孩童養成良好的飲食與排便習慣、增加每日運動量，降低便秘風險。示意圖／ingimage

就讀幼兒園小班的「小凱」，常因不敢舉手上廁所憋便，卻因此患有兒童頑固型便秘就醫，醫師建議協助孩童養成良好的飲食與排便習慣、增加每日運動量，降低便秘風險。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，小凱的父母日前帶他就醫時透露，小凱從小就有便秘困擾，常會因為害怕而有憋便行為，最近剛上幼稚園小班，症狀更加明顯，先前就醫時醫師建議按時服用軟便劑，但因擔心引起副作用和依賴性，常選擇自行停藥。

亞大醫院兒科主治醫師陳德慶說明，這類兒童頑固型便秘在門診十分常見，大部份都屬於非結構異常的「功能性便秘」，也就是非先天性疾病造成，與後天的飲食習慣、排便習慣以及小孩的個人特質較有關係。

陳德慶說，若家裡幼童每星期排便次數小於2次，排出糞便呈乾硬、顆粒狀，有如羊糞一般，以及排便後有疼痛、流血等症狀，就得懷疑是便秘惹禍，最佳治療方式就是建立良好飲食習慣，包括補充足夠水分及攝取充分膳食纖維如天然水果、蔬菜等，同時也要讓小朋友養成定時排便、不害怕排便、不能憋便的習慣。

陳德慶強調，養成良好的排便習慣必須長時間訓練，無法在短時間內改善排便的問題，在習慣建立以前，最重要的還是要按時服用軟便劑，尤其幼兒常用的軟便劑副作用極低「絕對不是瀉藥」，不僅不會刺激腸胃，也不會造成依賴性，切勿因為無謂的擔心，而讓便秘變得更嚴重。

陳德慶也提醒，隨著春節連假來臨，不少兒童常因專注看電視或使用3C用品，導致「連上廁所都懶得去」，因此家長們務必利用空檔時間，多帶孩子外出散步或跑步，即使是走路10分鐘等，都有助增加孩子每日運動量，降低便秘風險。

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