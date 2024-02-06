類流感、新冠病毒仍流行 春節生病怎辦？疾管署公布看診指南

雖然類流感、新冠高峰已過，隨農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，疾管署更預期春節後仍會有一波感染高峰。為兼顧春節期間呼吸道傳染病病人看診，也維持急診量能，有156家醫院規劃呼吸道傳染病特別門診。

疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，只要每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診，就會獎勵非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計156家，規劃開設約1155診次（含346診次之兒科特別門診），高於往年開設診次。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區】及各衛生局網站供民眾查詢。

針對春節期間民眾出國旅遊，羅一鈞表示，桃園機場（每日上午7時至晚間10時30分）、高雄機場（每日上午8時至晚間10時30分）及金門小三通港埠（每日上午9時30分至晚間6時30分）、馬祖小三通港埠，免費提供新冠家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，春節連假期將持續免費發放，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。