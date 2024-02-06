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類流感、新冠病毒仍流行 春節生病怎辦？疾管署公布看診指南
雖然類流感、新冠高峰已過，隨農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，疾管署更預期春節後仍會有一波感染高峰。為兼顧春節期間呼吸道傳染病病人看診，也維持急診量能，有156家醫院規劃呼吸道傳染病特別門診。
疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，只要每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診，就會獎勵非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計156家，規劃開設約1155診次（含346診次之兒科特別門診），高於往年開設診次。
特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區】及各衛生局網站供民眾查詢。
針對春節期間民眾出國旅遊，羅一鈞表示，桃園機場（每日上午7時至晚間10時30分）、高雄機場（每日上午8時至晚間10時30分）及金門小三通港埠（每日上午9時30分至晚間6時30分）、馬祖小三通港埠，免費提供新冠家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，春節連假期將持續免費發放，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於春節連假後決定是否延長。
另外，疾管署呼籲，近日鋒面通過、東北季風及冷氣團影響，春節期間可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，也請符合接種資格民眾儘早接種流感疫苗、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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