春節後仍有一波類流感高峰 北部女染B流兩周後過世

類流感雖達高峰，疾管署發言人羅一鈞指出，上周就診人次為12.3萬，比預期低，但仍為十年同期次高。本周及春節期間的類流感疫情預期下降，但春節後可能疫情上升，但預期為較緩和的高峰。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年第5周（1月28日至2月3日）門急診類流感就診人次為12萬3131人次，較前一周上升，但為近十年同期次高（僅低於2016年）。目前仍處高原期，加上下一周可能會有寒流，須持續觀察疫情變化趨勢。

李佳琳說，多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。截至2/5，國內公費流感疫苗已接種648萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.2%，尚未達目標值（55.0%)。目前全國公費流感疫苗剩餘9萬餘劑，請符合條件民眾於春節前後儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周（1月30日至2月5日）新增30例流感併發重症（3例A型H1N1、23例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中23例未接種流感疫苗；另新增8例死亡（1例A型H1N1、6例A型H3N2、1例B型），年齡介於40多歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林稜說，最年輕死亡個案為北部40多歲女性，原有內分泌方面潛在疾病，沒有接種流感疫苗，一月中出現發燒、咳嗽有痰等症狀，在診所驗出為B型流感，給予流感抗病毒藥物，但沒有改善。

林稜說，該個案發病五天後前往急診就醫，發現雙側肺炎，並且發炎指數升高、腎功能變差、白血球低下等，為急性呼吸窘迫症候群、多重器官衰竭，住進加護病房後執行血液透析、給予流感抗病毒藥物、抗生素等，但病況仍惡化，有嚴重細菌性肺炎以及菌血症，住院兩周後過世。

林稜說，本流感季自去（2023）年10月1日起截至今年2月5日累計435例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占58%)，84%未接種流感疫苗；其中死亡71例，89%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。