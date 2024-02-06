經費長期短缺 心路基金會號召助離島障礙者溫馨過年

農曆新年是團圓圍爐的時刻，但遠在離島澎湖的心路樂朋家園，卻有超過10名障礙者無法返家團聚，為營造年節氣氛，家園舉辦歲末圍爐活動。心路基金會說，樂朋家園目前服務25位中重度中高齡智能障礙者，其中7成長年居住在家園，每個月因假日留宿額外花費在人事、水電及伙食等費用開銷高達36萬元，一年需求近430萬元，對基金會是極大負擔，亟需社會大眾伸出援手。

樂朋家園是澎湖縣首間全日型身心障礙機構，自2016年開辦以來照顧許多在地失依、單親、父母年邁且經濟弱勢的障礙者家庭。心路基金會說，目前服務25位中重度中高齡智能障礙者，其中高達7成障礙者長年居住在家園，每個月因假日留宿額外花費在人事、水電及伙食等費用開銷高達36萬元，一年需求近430萬元，對基金會是極大負擔。

家園中最年長的住民福伯，在圍爐當天開心的表示，今年終於能回家過年。原來69歲高齡的福伯，父母均離世，老家離島望安雖尚有遠房親戚，但近2年因疫情加上天候不佳無法返家過年，讓福伯很失望。好在今年家園與親人討論福伯返家的想望，親人同意讓福伯自行搭船回家過年，一圓福伯團圓夢想。

心路基金會說，心路長期深耕台灣身心障礙者服務，更不計成本地將兒童早療及成人身障服務推展到新北的雙溪、貢寮，高雄六龜及澎湖離島等偏遠地區，花費雖龐大，卻讓長期缺乏資源的障礙者與家庭生活過得更好、更有品質，邀請社會大眾幫助偏鄉障礙者生活無虞、一起實現夢想、一起更好。