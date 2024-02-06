農業部：昨採樣台糖9豬場瘦肉精零檢出 陳駿季對檢測數據有信心

台糖梅花豬肉是否含瘦肉精引發中央與地方互槓，農業部為釐清案情也針對台糖其他9個在養肉豬畜殖場肉豬及飼料進行聯合採樣，今天結果出來均未檢出西布特羅。農業部代理部長陳駿季表示，檢驗樣品包含血清、毛髮、飼料，尤其毛髮會有殘留，若沒檢出就是確定沒使用，對檢測的數據有信心。

陳駿季今出席非洲豬瘟中央災害應變中心第29次會議，會後接受聯訪時表示，先前記者會有指出，檢驗的45件樣品，包含肉品、飼料等都未檢出瘦肉精西布特羅。為進一步釐清案情，也針對台糖其他9個在養豬肉場，包含台中市1場、彰化縣1場、雲林縣1場、嘉義縣2場及屏東縣4場，送畜產會檢驗，昨天採樣，今早結果出爐，也都零檢出。

陳駿季說，農業部檢驗的樣品與台中市政府是同一批，也就是同一天生產、屠宰、分切、同一品項的樣品，同批樣品總計有7件，交由畜產會、食藥署及SGS檢測實驗室檢驗，結果均零檢出。陳駿季強調，畜產會檢測實驗室是有雙認證，而SGS檢測實驗室也有TAF認證，檢測過程非常儼僅，沒有人也不可能可以滲透。

有學者質疑，台中市檢測出西布特羅的豬肉是已被屠宰，但新檢驗的豬肉樣品，在養時可能提早停藥並代謝掉，因此後一批樣品不能代表前一批。對此，陳駿季說明，目前掌握美國仍以使用萊克多巴胺為主，而西布特羅基本上人體、動物用藥都是禁用，唯一會使用到的就是為檢測用的樣品，且西布特羅價格昂貴，不可能為增加瘦肉素而做這樣的處理。

陳駿季強調，農業部回溯台糖來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素檢驗，均未檢出，尤其毛髮若有用藥會殘留一段時間，因此檢測結果為零檢出，那就代表沒有使用，對檢測數據有信心。

至於嘉義養豬協會擬針對此事件向台中市政府求償，陳駿季說，養豬是國內重要產業，遺憾台中市有這樣的檢測結果，但現在可能的疑點還在釐清，目前查核到的樣本都未檢出西布特羅，至於養豬協會的求償動作，了解很多數據發布後易造成產業影響，仍期待國人多購買國產豬，目前國內批發價還算穩定，顯示沒有受到太多波動。