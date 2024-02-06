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食藥署複驗台中問題豬肉 薛瑞元：3天內有結果

中央社／ 記者沈佩瑤台北6日電
台糖梅花豬肉片檢出瘦肉精案啟動2路複驗，衛生福利部長薛瑞元今天說，通常3天才有結果，會請食藥署儘量加快；不是反對台中市府公告，而是應該要更謹慎小心，因食安問題易引恐慌。聯合報系資料照
台糖梅花豬肉片檢出瘦肉精案啟動2路複驗，衛生福利部長薛瑞元今天說，通常3天才有結果，會請食藥署儘量加快；不是反對台中市府公告，而是應該要更謹慎小心，因食安問題易引恐慌。聯合報系資料照

台糖梅花豬肉片檢出瘦肉精案啟動2路複驗，衛生福利部長薛瑞元今天說，通常3天才有結果，會請食藥署儘量加快；不是反對台中市府公告，而是應該要更謹慎小心，因食安問題易引恐慌。

台中市政府2日公布，抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

然而後續食藥署及農業部擴大追查，採檢養豬場、加工廠、飼料及同批肉品均未檢出，目前同一塊問題豬肉剩餘檢體已分成2份，1份給台中市政府主導，並邀食藥署、台糖、第三方公正人士複驗，另1份則送至食藥署由中央同步複驗。

衛生福利部長薛瑞元今天上午出席112年度醫學中心評鑑結果發布說明會時表示，對於複驗沒有預設立場也沒有預設結果，就回到科學本質。

薛瑞元說，檢驗數據是否可信，一定要看實驗室有沒有按照標準作業程序（SOP）執行，瘦肉精檢驗SOP是食藥署依科學證據訂定，既然台中已接受台糖申請複驗，衛福部基於督導立場，派人前往檢視操作過程是否符合SOP，雖然台中市衛生局實驗室經食藥署認證，但也擔心中間有沒有人為因素。

如果沒有違反SOP，薛瑞元表示，台中市衛生局已把樣品送到食藥署，食藥署也會做一次複驗，若結果不一致，就要去找出原因，為何同一個樣本在2家實驗室做出不同結果，科學上應該能找出原因。

薛瑞元說，假如台中、食藥署複驗是通通都驗不出來，比較可能是台中第1次檢驗有干擾因素，如果食藥署跟台中複驗都是陽性，就要排除實驗室問題，往前看樣本從哪裡來，重新確認在養殖、屠宰上是否有污染問題，一步步溯源。

他強調，食藥署昨天收到檢體，一般檢驗程序需要3天報告才會出來，已請食藥署能加快就盡快；至於食藥署進行檢驗時，沒有開放台中市府派人在場，主要是過去沒有前例。

針對衛福部次長王必勝凌晨在臉書發長文，點出5大爭議點，質疑台中市府急於公布動機。薛瑞元緩頰說，發現檢驗異常對社會交代無可厚非，「沒有反對公布」，但以這次案件來看，西布特羅非常少用且價格高昂，從沒檢出過，過去都是萊劑為主，所以王必勝意思是應整體考量有哪些原因會影響檢出結果，最好是可以確認時再對外公布。

薛瑞元強調，沒有一定走這個流程，主要是要看事件為何，劇毒性物質當然不能等再次確認，而是要趕快讓社會大眾知道，把風險食品快速下架，沒有很急就應該要再看看，因為食安問題一公布就會造成恐慌，尤其是民眾常吃的東西，驗出藥物風險「若又」較為不急迫，「就要」依個案判斷，是否應該再更謹慎小心。

台中市 薛瑞元 食藥署

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