快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

年輕人不願投入 新北公車駕駛人車比不到1

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
公車司機招募困難。圖／新北市勞工局提供
公車司機招募困難。圖／新北市勞工局提供

1200月票上路半年，基北北桃公共運輸發展平台指出，私人運具已移轉約8%至大眾運輸，民眾搭乘習慣漸漸恢復，但公車司機卻面臨找不到人，市府統計，新北市公車駕駛人車比僅0.99，1台車配不到1人，考驗客運業者調度能力。業者認為，主因是普遍缺工加上貨運、Uber競爭激烈，加上公車駕駛壓力大難找人，今年中雙北運價將重新檢討，有業者盼能合理調整，有更好的工作環境與薪資吸引更多人加入。

新北市交通局統計，新北市公車車輛數從2021年至2023年數量都落在2460輛左右，2021年司機與車輛人數比1比1，不過2022年因疫情影響，司機轉行減少100位左右達1比0.96，2023司機人數有回升，目前人車比約1比0.99。

大都會客運總經理李建文表示，不只公車司機，包括物流、遊覽車與計程車都面臨駕駛人力不足問題，除因少子化人力愈來愈少，主要公車司機壓力大，要面臨行程安全問題，還有「客訴」，網路時代動輒公審，很多司機都覺得當客運車司機沒有尊嚴，寧願去當物流司機。

李建文說，2年前運價調整時，客運業者都有調整6000元薪水，目前能做的，就是提升駕駛工作環境，加上引進好品質電動公車讓作業環境更輕鬆。他也希望政府能核實補貼業者，下半年運價將重新檢討，盼地方政府能合理調整，提供司機更好的薪資與工作環境。

中興巴士董事長呂奇龍說，台灣缺工已是普遍現象，他認為薪資非主因，主要是年輕人愈來愈少，大家都喜歡斜槓生活較自由，要被綁在車上「沒有多少人受得了」。

呂奇龍說，公車調度要有餘裕，基本上人車比要1.5以上比較好，但大家只能努力維持在1左右游移，他們在汐止、基隆方向路線，除人口就少，加上汐止有很多貨櫃需求，很多人都改行去跑貨車，還有不少人轉職更有彈性的Uber，部分路線人力會比較吃緊，目前做法是在假日與離峰時段縮減班次，調整司機班表來因應。

新北市交通局長鍾鳴時指出，目前公車駕駛年紀偏大是事實，年輕人不願參與行業，如何建立職業人才庫與教育訓練，他們持續與勞工局等單位合作。

鍾鳴時舉中興巴士為例，因為路線主要在新北的東北處，人口較少，很多司機都住在都會區，人力調度確實會有差，他認為客運業者應該給予差別待遇如偏鄉加給等。

鍾鳴時說，日前有業者提出希望能夠開放「技術移工」，但目前中央對於大眾運輸的駕駛能否由外籍人士擔任仍有疑義。

呂奇龍表示，技術性移工先前在台北市公會有提出來，當初也有反應到全國聯合會，但交通部對於「對象」仍有疑慮，目前不太可行，還是需要從教育與培訓方面著手。

人力

延伸閱讀

前方車禍回堵！桃園小黃運將不耐久候 與公車司機當街格鬥

影／新北慣竊自製搞笑版「搶匪頭套」 年前幹一票破功

新北三峽國光街停車場啟用 卓冠廷爭取夜間離峰優惠

新北五股觀音坑溪橋斷裂 春節後重建拚年底完工

相關新聞

年輕人不願投入 新北公車駕駛人車比不到1

1200月票上路半年，基北北桃公共運輸發展平台指出，私人運具已移轉約8%至大眾運輸，民眾搭乘習慣漸漸恢復，但公車司機卻面...

獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元

台北市立動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，...

達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公...

春節逾116萬人訂票 高鐵視狀況開放車廂玄關自由座客站立

春節假期將近，台灣高鐵表示，今起至15日為期10天春節疏運，總計加開461班次列車、提供1875班次列車的旅運服務；截至...

春節搭國道客運返鄉出遊 票價85折優惠

春節連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路局為疏解道路交通壅塞，鼓...

新北環狀線秀朗橋站捷開大樓今上梁 1.5萬坪商辦創3千個就業機會

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天舉行上梁典禮，新北市長侯友宜今出席活動，祈求工程順利圓滿。侯友宜表示，秀朗橋站節開大樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。