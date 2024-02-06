年輕人不願投入 新北公車駕駛人車比不到1

1200月票上路半年，基北北桃公共運輸發展平台指出，私人運具已移轉約8%至大眾運輸，民眾搭乘習慣漸漸恢復，但公車司機卻面臨找不到人，市府統計，新北市公車駕駛人車比僅0.99，1台車配不到1人，考驗客運業者調度能力。業者認為，主因是普遍缺工加上貨運、Uber競爭激烈，加上公車駕駛壓力大難找人，今年中雙北運價將重新檢討，有業者盼能合理調整，有更好的工作環境與薪資吸引更多人加入。

新北市交通局統計，新北市公車車輛數從2021年至2023年數量都落在2460輛左右，2021年司機與車輛人數比1比1，不過2022年因疫情影響，司機轉行減少100位左右達1比0.96，2023司機人數有回升，目前人車比約1比0.99。

大都會客運總經理李建文表示，不只公車司機，包括物流、遊覽車與計程車都面臨駕駛人力不足問題，除因少子化人力愈來愈少，主要公車司機壓力大，要面臨行程安全問題，還有「客訴」，網路時代動輒公審，很多司機都覺得當客運車司機沒有尊嚴，寧願去當物流司機。

李建文說，2年前運價調整時，客運業者都有調整6000元薪水，目前能做的，就是提升駕駛工作環境，加上引進好品質電動公車讓作業環境更輕鬆。他也希望政府能核實補貼業者，下半年運價將重新檢討，盼地方政府能合理調整，提供司機更好的薪資與工作環境。

中興巴士董事長呂奇龍說，台灣缺工已是普遍現象，他認為薪資非主因，主要是年輕人愈來愈少，大家都喜歡斜槓生活較自由，要被綁在車上「沒有多少人受得了」。

呂奇龍說，公車調度要有餘裕，基本上人車比要1.5以上比較好，但大家只能努力維持在1左右游移，他們在汐止、基隆方向路線，除人口就少，加上汐止有很多貨櫃需求，很多人都改行去跑貨車，還有不少人轉職更有彈性的Uber，部分路線人力會比較吃緊，目前做法是在假日與離峰時段縮減班次，調整司機班表來因應。

新北市交通局長鍾鳴時指出，目前公車駕駛年紀偏大是事實，年輕人不願參與行業，如何建立職業人才庫與教育訓練，他們持續與勞工局等單位合作。

鍾鳴時舉中興巴士為例，因為路線主要在新北的東北處，人口較少，很多司機都住在都會區，人力調度確實會有差，他認為客運業者應該給予差別待遇如偏鄉加給等。

鍾鳴時說，日前有業者提出希望能夠開放「技術移工」，但目前中央對於大眾運輸的駕駛能否由外籍人士擔任仍有疑義。

呂奇龍表示，技術性移工先前在台北市公會有提出來，當初也有反應到全國聯合會，但交通部對於「對象」仍有疑慮，目前不太可行，還是需要從教育與培訓方面著手。