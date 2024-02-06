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獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元
台北市立動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，今天市長蔣萬安於市政會議拍板，從4月1日起調漲，非台北市民調整全票100元、台北市民則維持60元、優待票50元，預計今年可增加4100萬收入。
據了解，北市府今舉行市政會議，議程中也針對動物園門票調漲討論，市長蔣萬安也支持動物園調漲門票，並在會中拍板定案，確定4月1日起調漲門票，從原本全票60元、優待票30元調整成非台北市民100元、優待票50元，團體票享全票7折優惠，台北市民部分則維持票價60元、12歲以下兒童免費。
園長諶亦聰也證實，預計今年可增加4100萬門票收入，將用在動物欄舍修繕、動物國際間的交換和引進、空調設施的汰換。諶表示，今年也剛好適逢110周年園慶，經費也將用在準備活動上。
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