快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
北市動物園門票4月確定調漲，預計今年可增加4100萬門票收入，將用在動物欄舍修繕、動物國際間的交換和引進、空調設施的汰換。記者潘俊宏／攝影
北市動物園門票4月確定調漲，預計今年可增加4100萬門票收入，將用在動物欄舍修繕、動物國際間的交換和引進、空調設施的汰換。記者潘俊宏／攝影

北市動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，今天市長蔣萬安於市政會議拍板，從4月1日起調漲，非台北市民調整全票100元、台北市民則維持60元、優待票50元，預計今年可增加4100萬收入。

據了解，北市府今舉行市政會議，議程中也針對動物園門票調漲討論，市長蔣萬安也支持動物園調漲門票，並在會中拍板定案，確定4月1日起調漲門票，從原本全票60元、優待票30元調整成非台北市民100元、優待票50元，團體票享全票7折優惠，台北市民部分則維持票價60元、12歲以下兒童免費。

園長諶亦聰也證實，預計今年可增加4100萬門票收入，將用在動物欄舍修繕、動物國際間的交換和引進、空調設施的汰換。諶表示，今年也剛好適逢110周年園慶，經費也將用在準備活動上。

台北市立動物園將調漲門票案，今天市政會議拍板通過，確定4月將調漲票價。圖／聯合報系資料照
台北市立動物園將調漲門票案，今天市政會議拍板通過，確定4月將調漲票價。圖／聯合報系資料照

動物園 北市 調漲

延伸閱讀

蔣萬安周年影片花絮 扮上班族當電燈泡自爆這角色最新奇

獨／蔣萬安將出訪美國 預計暑假訪美東 聚焦市政交流

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

相關新聞

年輕人不願投入 新北公車駕駛人車比不到1

1200月票上路半年，基北北桃公共運輸發展平台指出，私人運具已移轉約8%至大眾運輸，民眾搭乘習慣漸漸恢復，但公車司機卻面...

獨／27年未調漲！蔣萬安今拍板 北市動物園門票4月確定調漲 最高百元

台北市立動物園從1997年後從未調漲門票，由於動物照顧、保育等成本增加，園方去年規畫調整門票價格，經教育局、議會審議後，...

達美樂「披薩醬」驗出致癌農藥！業者急聲明：暫停使用

食藥署2月6日公佈最新邊境查驗不合格名單，共計有25件不合格品項，其中台灣可果美公司進口的「達美樂披薩醬」被驗出檢出每公...

春節逾116萬人訂票 高鐵視狀況開放車廂玄關自由座客站立

春節假期將近，台灣高鐵表示，今起至15日為期10天春節疏運，總計加開461班次列車、提供1875班次列車的旅運服務；截至...

春節搭國道客運返鄉出遊 票價85折優惠

春節連續假期將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠，公路局為疏解道路交通壅塞，鼓...

農業部：昨採樣台糖9豬場瘦肉精零檢出 陳駿季對檢測數據有信心

台糖梅花豬肉是否含瘦肉精引發中央與地方互槓，農業部為釐清案情也針對台糖其他9個在養肉豬畜殖場肉豬及飼料進行聯合採樣，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。