每台斤逾500...草莓價格創天價 雲林林內果園一夜被偷光

受到氣候影響，今年全台草莓陸續傳出欠收，價格創近年新高，市場搶購，雲林縣林內鄉草莓進入產季，竟有小偷覬覦連夜偷採，受害果農不只一人，時逢春節將近，果農眼看無草莓可賣，大罵竊賊沒良心。

林內鄉吳姓果農租地種植草莓，近日近拳頭大的草莓將要採收，她周日一早到果園竟發現有兩區的成熟草莓一夜消失，立刻找先生來確認被竊賊偷採。

吳姓果農共有兩區草莓被偷採，她說今年草莓價格高，一籃草莓2.5台斤可賣一千多元，她估計損失100多台斤，損失金額約6萬多元，她幾年前也曾被偷採草莓苗，如今又再度受害，覺得這個年很難過，心情很差。

果農林淑娟日前也被竊走多棵草莓苗，她說，每年當地都有果農被偷採，今年因為熱障礙，大家都種不起來，多數都要重種，草莓苗特別貴，成本是以往的兩倍。

今年受到暖冬影響，草莓市價飆漲創新高，大湖草莓每台斤售價超過500元，林內鄉果農林梓榕今年也有零星草莓大果遭竊，她表示，多數果農都受害，大家只能互助合作夜晚輪班巡邏。