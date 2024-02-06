影／台糖肉品爭議 侯友宜：面對食安 中央與地方態度應一致

新北市長侯友宜上午出席新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮，針對台糖肉品被檢出瘦肉精，卻爆中央與地方的羅生門，侯友宜受訪強調，面對食安議題，中央與地方應採取一致性態度，嚴格把關。

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上午舉行上梁典禮，由市長侯友宜率領捷運局及冠德建設董事長馬志綱共同主持上梁典禮。大樓完工後，將提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造三千個就業機會，提供市民「到站即辦公」的便利性。侯友宜表示，新北環狀線秀朗橋站是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，於2022年7月開工，預計2024年第3季完工，開工兩年即完工，並將在2024年11月取得使用執照，接著交屋。並將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓環狀線旅運量持續成長，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

近日台糖肉品被檢出瘦肉精，卻爆中央與地方對檢驗結果各說各話，演變成羅生門。對此，侯友宜受訪強調，新北市在第一時間就嚴格落實稽查，並採取預防性下架措施，這幾天已對新北六十家的賣場與超市清查，檢驗與台糖肉品相關的十六件，檢驗過程按照食藥署規定，並務實理性地進行。他說，面對食安議題，中央與地方應採取一致性態度，嚴格把關。