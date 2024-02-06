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春節逾116萬人訂票 高鐵視狀況開放車廂玄關自由座客站立

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖。圖／本報資料照片
高鐵示意圖。圖／本報資料照片

春節假期將近，台灣高鐵表示，今起至15日為期10天春節疏運，總計加開461班次列車、提供1875班次列車的旅運服務；截至今日上午8時，已有111萬6千人次完成訂票。另外，如遇搭乘人數較多時，將審視各車次搭乘人數，逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

台灣高鐵表示，春節疏運期間，共規劃12班跨日車次，最晚至凌晨0時30分抵達端點站。跨日車次抵達部分車站時間已過夜間零時，請旅客預先安排到站後轉乘接駁。

台灣高鐵提醒，已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）以及全國超過一萬家的高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車；尚未購票旅客，則建議先查詢台灣高鐵企業網站首頁公告「疏運期銷售資訊」。

台灣高鐵表示，搭乘自由座旅客可先使用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，付款完成後即可直接掃描QR code進站搭車，免去排隊購票時間。

此外，乘車時，可先透過車站內的旅客資訊系統，查看自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導依序乘車，且不可佔用對號座座位；如遇搭乘人數較多時，將審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

台灣高鐵指出，春節期間同步擴大台中以北區間自由座運能，於假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8時至下午5時、2月9日除夕上午9時至下午3時，以及北上2月12日初三下午1時至晚上8時、2月13日初四、2月14日收假日上午8時至晚上8時，上述時段行駛南港至台中區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車）。

台灣高鐵表示，春節疏運期間視人潮狀況機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車/非直達車、管控自由座旅客進站人數等。

此外，台灣高鐵官方網站即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制，則會顯示黃燈或紅燈；當某站出現黃/紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

自由座 高鐵

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